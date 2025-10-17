EVO ŠTA SU ZA RUČAK JELI TRAMP I ZELENSKI: Pečena piletina, kaša od slatkog krompira, šifon torta, preliv od kupine...
Nakon što je zavšren deo sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog - dela namenjenog za "sedmu silu" - američkoj i ukrajinskoj delegaciji serviran je ručak.
Za predjelo, delegacije su imale "Jesenju zelenu salatu" sa hrskavim artičokama, listićima komorača i osvežavajući preliv "Limun vinaigrette".
Za glavno jelo, lideri su imali pečenu piletinu na tiganju, posluženu uz kašu od slatkog krompira, "frikase" od mladog graška, rukolu i sos sa ruzmarinom.
Kada je na red došao dezert, političari su dobili Mekintoš jabuke i karamel šifon tortu, sladoled od klementine (nastala ukrštanjem mandarine i pomorandže) i preliv od kupine.
Na meniju su se, dakle, kombinovali sezonski i rafinirani ukusi, što je tipično za formalne diplomatske ručkove.
(Kurir.rs/BBC/P.V.)