Nakon što je zavšren deo sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog - dela namenjenog za "sedmu silu" - američkoj i ukrajinskoj delegaciji serviran je ručak.

Za predjelo, delegacije su imale "Jesenju zelenu salatu" sa hrskavim artičokama, listićima komorača i osvežavajući preliv "Limun vinaigrette".

Za glavno jelo, lideri su imali pečenu piletinu na tiganju, posluženu uz kašu od slatkog krompira, "frikase" od mladog graška, rukolu i sos sa ruzmarinom.

Foto: Shutterstock

Kada je na red došao dezert, političari su dobili Mekintoš jabuke i karamel šifon tortu, sladoled od klementine (nastala ukrštanjem mandarine i pomorandže) i preliv od kupine.