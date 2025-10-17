Slušaj vest

Kinesko ministarstvo odbrane danas je upozorilo Sjedinjene Američke Države da ne naoružavaju Tajvan, dodajući da bi bilo kakav pokušaj te vrste skupo koštao Ameriku, preneli su kineski državni mediji.

Portparol kineskog ministarstva Džang Siaogang je, komentarišući novi Akt o nacionalnoj odbrani koji je usvojio američki Kongres, a na osnovu kojeg se izdvaja milijardu dolara za jačanje vojne saradnje sa Tajvanom, kazao da je to drastično mešanje u unutrašnja pitanja Kine.

On je dodao da se time podrivaju kineski suverenitet, bezbednost i razvojni interesi, kao i globalni mir i stabilnost.

Prema rečima portparola ministarstva odbrane, pitanje Tajvana je prva crvena linija koja se ne sme preći u kinesko-američkim odnosima. On je istovremeno pozvao SAD da u potpunosti poštuju princip jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka kominikea, kao i da dosledno ispune svoje obećanje da neće podržavati "nezavisnost Tajvana".

Kineski zvaničnik je takođe pozvao Vašington da se uzdrži od slanja pogrešnih signala separatistima čiji cilj je nezavisnost Tajvana, ili od bilo kakve vojne saradnje sa kineskim regionom Tajvan.