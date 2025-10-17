Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro ponudio povlašćen pristup resursima svoje zemlje kako bi smirio američke vojne pritiske na Karibima, ističući da Maduro to čini jer ne želi sukob sa Sjedinjenim Državama.

"Ponudio je sve što može, znate zašto? Zato što ne želi da se za**** sa Sjedinjenim Državama", rekao je Tramp koristeći oštre reči da bi naglasio ozbiljnost situacije, navodi CNN.

Ove izjave dolaze u trenutku kada su tenzije sa Vašingtonom u porastu, jer Tramp, kako pojašnjavaju mediji, sve više signalizira mogućnost vojnog pritiska kako bi se Maduro sklonio s vlasti.

Prošle nedelje list Njujork tajms objavio je da su venecuelanski zvaničnici kontaktirali američku administraciju nudeći dominantnu ulogu u nafti i prirodnim resursima, tvrde izvori bliski pregovorima.

Foto: Printscreen/CBS News

Tramp ljut na Španiju

Istovremeno, na pitanje novinara o španskom učešću u NATO-u, Tramp je u Beloj kući ponovio da je nezadovoljan doprinosom Španije vojnom savezu.

"Španija nije ispunila svoju obavezu, nije lojalna NATO-u", naglasio je američki predsednik.

Dodao je da smatra da bi Španija trebalo da bude kritikovana zbog toga, ali da je to pitanje za NATO i Španiju. Tramp je već više puta kritikovao Španiju zbog nesprovođenja cilja da zemlje NATO troše barem pet odsto BDP‑a na odbranu, a prethodne nedelje američki predsednik je zapretio izbacivanjem te zemlje iz Alijanse.