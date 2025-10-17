NEMAČKOJ SE NIJE ISPUNIO ZAHTEV ZA IZRUČENJEM

NEMAČKOJ SE NIJE ISPUNIO ZAHTEV ZA IZRUČENJEM

Slušaj vest

Sud u Varšavi odbio je danas da Nemačkoj izruči Ukrajinca koji se sumjiči za sabotažu Severnog toka, uz obrazloženje da bi, ako je Ukrajina zaista odgovorna, to bio pravedan čin.

Ukrajinac Volodimir Žuravljov osumnjičen je u Nemačkoj da je učestvovao u postavljanju eksploziva na gasovode Severni tok u septembru 2022. godine, koji povezuju Rusiju i Nemačku.

Poljska ga je uhapsila prošlog meseca na osnovu naloga za hapšenje, ali je poljski sud odbio njegovo izručenje.

Foto: Shutterstock

Kako navodi BBC, ova odluka iznenadila je prisutne u sudnici, dok se Žuravljov nasmejao nakon izricanja presude.

Ukrajinske vlasti negirale su bilo kakvu povezanost sa napadom.

Premijer Poljske Donald Tusk podržao je odluku suda i na platformi X napisao: