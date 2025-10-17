Planeta
OGLASIO SE HAMAS: Predajemo telo još jednog od talaca, bez otkrivanja identiteta
Militantna grupa Hamas saopštila je danas da će večeras u 22 sata po srednjeevropskom vremenu, odnosno 23 po lokalnom, predati telo jednog od talaca, bez otkrivanja njegovog identiteta.
Prema najavi, Crveni krst će preuzeti telo od Hamasa i prebaciti ga pripadnicima izraelskih odbrambenih snaga unutar Gaze, javlja Tajms of Izrael.
Posle toga, telo će biti upućeno u izraelski forenzički institut Abu Kabir u Tel Avivu radi identifikacije.
Kurir.rs/Agencije
