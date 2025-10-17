Slušaj vest

Militantna grupa Hamas saopštila je danas da će večeras u 22 sata po srednjeevropskom vremenu, odnosno 23 po lokalnom, predati telo jednog od talaca, bez otkrivanja njegovog identiteta.

Prema najavi, Crveni krst će preuzeti telo od Hamasa i prebaciti ga pripadnicima izraelskih odbrambenih snaga unutar Gaze, javlja Tajms of Izrael.

Posle toga, telo će biti upućeno u izraelski forenzički institut Abu Kabir u Tel Avivu radi identifikacije.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPREUZETA TELA JOŠ DVA TAOCA: Nad posmrtnim ostacima koje je Hamas predao Crvenom krstu vojni rabin održao verski obred nakon čega su preneti u Izrael
x01 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaNEVEROVATAN PREOKRET I NOVA MISTERIJA! Telo koje je Hamas vratio Izraelu ne pripada niti jednom od talaca?!
86602a10-a5dd-11f0-92db-77261a15b9d2.jpg copy.jpg
PlanetaHAMAS VRATIO ČETIRI TELA TALACA: Još 20 Izraelaca se vode kao nestali
x01 EPA Atef Safadi.jpg
PlanetaNETANJAHU: Tela svih ubijenih talaca biće vraćena u Izrael
x01 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaTRAMP POTPISAO MIROVNI SPORAZUM: "Sprečićemo Treći svetski rat!" Objavljeni potresni snimci susreta talaca sa porodicama (FOTO/VIDEO)
1 AP Yoan Valat.jpg
PlanetaOGLASIO SE IZRAEL! Evo kad će Hamas konačno pustiti taoce na slobodu!
x EPA Atef Safadi.jpg