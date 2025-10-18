Slušaj vest

Glavna evropska politička grupacija levo od centra isključila je danas partiju Smer slovačkog premijera Roberta Fica, koji je optužen da se zbližio sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i potkopavao vladavinu prava u svojoj zemlji.

Partija evropskih socijalista je jednoglasno glasala za izbacivanje partije Smer Roberta Fica zbog zauzimanja političkih stavova poslednjih godina koji ozbiljno i duboko protivreče vrednostima i principima koje porodica evropskih socijalista zastupa, rekao je generalni sekretar Đakomo Filibek, prenosi AP.

"Ovo je jednoglasna i jasna poruka. Ako pripadate porodici PES, delite iste vrednosti koje svi mi zastupamo", istakao je Filibek nakon glasanja na kongresu grupe u Amsterdamu.

Grupa nije navela tačne razloge za izbacivanje Smera. Fico je kazao da je razočaran odlukom.

"Ako žele da nas kazne zato što smo brak definisali kao jedinstvenu zajednicu muškarca i žene, što smo rekli da postoje samo dva pola i što smo rekli da u tim pitanjima naše zakonodavstvo ima prednost nad evropskim pravom, ako je to razlog zbog kojeg treba da budemo izbačeni, onda je to za nas čast", rekao je on.

Fico je u maju bio jedini lider zemlje članice EU koji je otputovao u Moskvu na proslave povodom 80. godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, uprkos pozivima EU na bojkot.

Poznat je po svojim proruskih stavovima, otvoreno je osporavao politiku evropskog bloka prema Ukrajini. Slovačka trenutno koči najnoviji paket sankcija EU protiv Rusije, navodi AP.