Broj poginulih u poplavama i klizištima u Meksiku povećao se na 72, a 48 osoba se i dalje vode kao nestale, saopštila je danas meksička predsednica Klaudija Šajnbaum.

Obilne kiše izazvale su prošle sedmice poplave i klizišta u pet meksičkih država.

1/12 Vidi galeriju Poplave u Meksiku Foto: Felix Marquez/AP

Zbog obilnih padavina, izolovano je 160 naselja u centralnom i istočnom Meksiku, koja su odsečena od sveta zbog oštećenih puteva i auto-puteva.

Na društvenim mrežama je ubrzo postala viralna scena jednog starijeg para kako se grli dok čekaju spasilačku ekipu, tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile Meksiko - kakve nisu viđene u poslednjih 25 godina, po oceni stručnjaka.

Prošlog petka, tačnije 10. oktobra, stariji par iz meksičke opštine Poza Rika u Verakruzu, pokazao je emotivan momenat u dramatičnim minutima.