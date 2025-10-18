TRAGEDIJA U MEKSIKU: Raste broj mrtvih, desetine nestalih (FOTO/VIDEO)
Broj poginulih u poplavama i klizištima u Meksiku povećao se na 72, a 48 osoba se i dalje vode kao nestale, saopštila je danas meksička predsednica Klaudija Šajnbaum.
Obilne kiše izazvale su prošle sedmice poplave i klizišta u pet meksičkih država.
Zbog obilnih padavina, izolovano je 160 naselja u centralnom i istočnom Meksiku, koja su odsečena od sveta zbog oštećenih puteva i auto-puteva.
Na društvenim mrežama je ubrzo postala viralna scena jednog starijeg para kako se grli dok čekaju spasilačku ekipu, tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile Meksiko - kakve nisu viđene u poslednjih 25 godina, po oceni stručnjaka.
Prošlog petka, tačnije 10. oktobra, stariji par iz meksičke opštine Poza Rika u Verakruzu, pokazao je emotivan momenat u dramatičnim minutima.
Kako prenose tamošnji mediji, par je spasen nakon što su čekali spasilačku ekipu zagrljeni, dok se oko njih prostirala samo voda. Bodrili su se jedno drugo kroz čvst zagrljaj usled poplave koja je potopila i njihov dom.
(Kurir.rs/Reuters)