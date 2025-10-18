Slušaj vest

Broj poginulih u poplavama i klizištima u Meksiku povećao se na 72, a 48 osoba se i dalje vode kao nestale, saopštila je danas meksička predsednica Klaudija Šajnbaum.

Obilne kiše izazvale su prošle sedmice poplave i klizišta u pet meksičkih država.

Poplave u Meksiku Foto: Felix Marquez/AP

Zbog obilnih padavina, izolovano je 160 naselja u centralnom i istočnom Meksiku, koja su odsečena od sveta zbog oštećenih puteva i auto-puteva.

Na društvenim mrežama je ubrzo postala viralna scena jednog starijeg para kako se grli dok čekaju spasilačku ekipu, tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile Meksiko - kakve nisu viđene u poslednjih 25 godina, po oceni stručnjaka.

Prošlog petka, tačnije 10. oktobra, stariji par iz meksičke opštine Poza Rika u Verakruzu, pokazao je emotivan momenat u dramatičnim minutima.

Kako prenose tamošnji mediji, par je spasen nakon što su čekali spasilačku ekipu zagrljeni, dok se oko njih prostirala samo voda. Bodrili su se jedno drugo kroz čvst zagrljaj usled poplave koja je potopila i njihov dom.

(Kurir.rs/Reuters)

Ne propustitePlaneta(VIDEO) ZAGRLJENI U BORBI ZA ŽIVOT Emotivna scena starijeg para pokazala razorne posledice poplava: Dramatičan trenutak rasplakao ceo svet!
par.jpg
Planeta47 MRTVIH, DESETINE NESTALIH, MESTA ODSEČENA OD SVETA! Katastrofalne bujice u Meksiku nose sve pred sobom, svet obilaze zastrašujući snimci! (VIDEO)
mexico.png
PlanetaTRAGEDIJA U MEKSIKU: U poplavama i odronima poginulo najmanje 37 osoba
Screenshot 2025-10-05 085307.png
PlanetaTOTALNI MRAK U MEKSIKU! Više od DVA MILIONA ljudi ostalo bez struje! Predsednica se HITNO obratila naciji (FOTO/VIDEO)
meksiko.jpg