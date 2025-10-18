Slušaj vest

Izraelske odrambene snage (IDF) saopštile su da je dobijeno obaveštenje od Crvenog krsta da je pre nekog vremena preuzeo kovčeg sa telom ubijenog taoca od Hamasa u Kan Junisu na jugu Gaze.

Crveni krst će sada predati kovčeg izraelskim trupama u Gazi, gde će se održati mala ceremonija koju će voditi vojni rabin.

Posmrtni ostaci će zatim biti odneti u forenzički institut u Tel Avivu radi identifikacije.

Ako se potvrdi da pripadaju taocu, to bi značilo da se 18 tela mrtvih zarobljenika i dalje nalaze u Gazi.

Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Hamas nije identifikovao taoca čije je telo predao sinoć.

(Kurir.rs/Times of Israel)

Ne propustitePlanetaHAMAS UVERAVA DA ĆE ISPUNITI OBEĆANJE NAKON TRAMPOVE PRETNJE: Tela imaju znake zlostavljanja, rok je istekao! (FOTO)
x01 AP Mohammad Zaatari.jpg
PlanetaOGLASIO SE HAMAS: Predajemo telo još jednog od talaca, bez otkrivanja identiteta
x02 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaHAMAS NE MOŽE DA SE OBAVEŽE NA RAZORUŽANJE: Hoće da zadrži bezbednosnu kontrolu nad Gazom, spreman i na petogodišnju pauzu u sukobima
x01 AP Abdel Kareem Hana.jpg
PlanetaBBC KAŽNJEN ZBOG DOKUMENTARCA O GAZI: "Ovo je ozbiljno kršenje novinarskog kodeksa" Otkriveni detalji (FOTO/VIDEO)
bakci01 EPA Mohammed Saber.jpg