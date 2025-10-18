Slušaj vest

Izraelske odrambene snage (IDF) saopštile su da je dobijeno obaveštenje od Crvenog krsta da je pre nekog vremena preuzeo kovčeg sa telom ubijenog taoca od Hamasa u Kan Junisu na jugu Gaze.

Crveni krst će sada predati kovčeg izraelskim trupama u Gazi, gde će se održati mala ceremonija koju će voditi vojni rabin.

Posmrtni ostaci će zatim biti odneti u forenzički institut u Tel Avivu radi identifikacije.

Ako se potvrdi da pripadaju taocu, to bi značilo da se 18 tela mrtvih zarobljenika i dalje nalaze u Gazi.

