Hamas predao Crvenom krstu telo jednog od poginulih talaca.
HAMAS PREDAO KOVČEG SA TELOM TAOCA: Još 18 mrtvih zarobljenika se nalazi u Gazi (FOTO/VIDEO)
Izraelske odrambene snage (IDF) saopštile su da je dobijeno obaveštenje od Crvenog krsta da je pre nekog vremena preuzeo kovčeg sa telom ubijenog taoca od Hamasa u Kan Junisu na jugu Gaze.
Crveni krst će sada predati kovčeg izraelskim trupama u Gazi, gde će se održati mala ceremonija koju će voditi vojni rabin.
Posmrtni ostaci će zatim biti odneti u forenzički institut u Tel Avivu radi identifikacije.
Ako se potvrdi da pripadaju taocu, to bi značilo da se 18 tela mrtvih zarobljenika i dalje nalaze u Gazi.
Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP
Hamas nije identifikovao taoca čije je telo predao sinoć.
(Kurir.rs/Times of Israel)
