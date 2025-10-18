Slušaj vest

To je druga egzekucija u američkoj saveznoj državi Arizoni ove godine.

Ričard Džerf (55) ubijen je smrtonosnom injekcijom zbog ubistava bračnog para Alberta i Patriše Lune, njihove ćerke Rošel (18) i sina Dejmijena (5), u njihovom domu 14. septembra 1993.

"Te četiri nevine žrtve zaslužuju pravdu, a njihovi najmiliji zaslužuju zatvaranje poglavlja", izjavila je generalna tužiteljka Arizone Kris Mejz.

Prema optužnici, Džerf je za krađu elektronskih uređaja optužio člana porodice Alberta Lunu pa se odlučio na osvetu i pojavio se na vratima doma porodice nekoliko meseci kasnije tvrdeći da donosi cveće.

Nadležni tvrde da je seksualno napao Rošel, presekao joj grkljan, Alberta udario metalnom bejzbol palicom, a zatim ga ubio nožem i vatrenim oružjem. Patriša i Dejmijen su bili vezani za kuhinjske stolice, pre nego što su i oni ubijeni.

"Prema svim izveštajima, proces je protekao po planu i bez incidenata", izjavio je zamenik direktora Odeljenja za popravne institucije Arizone Džon Barselo na konferenciji za novinare posle egzegucije Džerfa.

Džerf, koji je proveo više od 29 godina u zatvoru, odbio je da traži pomilovanje.

Pogubljenje Džerfa je četvrto u SAD tokom prethodne nedelje, a 39. u godini.

(Kurir.rs/AP news)

Ne propustitePlanetaTALIBANI PONOVO UVODE JAVNA POGUBLJENJA NA STADIONIMA! Avganistanac koji je ubio čoveka i njegovu trudnu ženu SMAKNUT pred hiljadama ljudi!
w-57571799.jpg
PlanetaIZRAEL ĆE OSNOVATI TRIBUNAL ZBOG 7. OKTOBRA Moguća smrtna kazna za pripadnike Hamasa koji su učestvovali u napadu na jug Izraela
profimedia-0798706211.jpg
PlanetaU IRANU OVE GODINE POGUBLJENO NAJMANJE 1.000 LJUDI! Raste broj egzekucija zbog navodne špijunaže za Izrael
shutterstock-1095419441.jpg
PlanetaUBIJENA DEVOJČICA, PREDSEDNIK RAZMATRA VRAĆANJE SMRTNE KAZNE! Važila bi za izvršioce najtežih dela protiv dece i žena
sshutterstock-1696209772.jpg