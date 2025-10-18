Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je tokom brifinga za novinare nakon razgovora u Beloj kući sa predsednikom SADDonaldom Trampom da će najteže pitanje tokom mirovnog procesa za Ukrajinu biti pitanje teritorija, ali je naglasio da se prvo mora postići prekid vatre.

"Naš stav je da prvo postignemo prekid vatre kako bismo mogli da sednemo za pregovarački sto, razgovaramo, razumemo naše stavove. Mislim da je ovo veoma važan prvi korak", rekao je Zelenski i dodao da predsednik SAD razume ovaj stav.

Ukrajinski mediji su preneli da je tokom sastanka Trampa i Zelenskog ključno pitanje bilo o načinima da se izvrši pritisak na Rusiju kako bi se postigao mir.

Uoči sastanka sa Zelenskim, Tramp je razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i ocenio da je razgovor bio "veoma produktivan".

