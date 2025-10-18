Slušaj vest

Što se tiče potencijalne isporuke američkih raketa Tomahavk Ukrajini, Zelenski je rekao da je "realan", da je ta tema razmatrana na sastanku, ali da SAD "ne žele da izazovu eskalaciju" sa Moskvom.

- Rusija se plaši Tomahavka, oni se zaista plaše, jer su to moćno oružje - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u petak, koji je takođe predložio Trampu da SAD obezbede Ukrajini moćne Tomahavke, a da Ukrajina zauzvrat isporuči dronove SAD.

Iako je sastanak sa Trampom opisao kao "produktivan", Zelenski je rekao da "računa na Trampa da će izvršiti pritisak na Putina".

Takođe je još jednom pozvao na "bezbednosne garancije" za svoju zemlju i rekao da je "otvoren" za trostrani samit sa Trampom i Putinom kako bi pokušali da zaustave rusku invaziju.

Isplivali detalji sastanka između Trampa i Zelenskog

Prema izvoru iz ukrajinske delegacije u Vašingtonu, Zelenski je takođe Trampu predstavio "mape" koje prikazuju potencijalne ciljeve u Rusiji koji bi mogli biti pogođeni.

- Na tim mapama postoje tačke pritiska u ruskoj odbrambenoj i vojnoj ekonomiji koje se mogu "ciljati" kako bi se Vladimir Putin primorao da okonča rat - objasnio je izvor novinarima.

Zelenski je takođe otkrio da je nakon sastanka sa američkim predsednikom razgovarao telefonom sa evropskim liderima.

Trampov predlog za okončanje sukoba

Američki predsednik Donald Tramp je objavio na društvenoj mreži Truth da je na sastanku rekao Zelenskom da je "vreme da se pronađe sporazum o okončanju rata".

- Sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim bio je veoma zanimljiv i srdačan, ali sam mu rekao, kao što sam snažno predložio predsedniku Putinu, da je vreme da se zaustavi ubijanje i pronađe dogovor - napisao je Tramp, tvrdeći da dve zaraćene strane treba da "stanu tamo gde jesu".