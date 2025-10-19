Slušaj vest

Od sada se "sve odredbe (sporazuma), uključujući ograničenja predviđena za iranski nuklearni program i povezane mehanizme, smatraju završenim", navodi se u saopštenju.

Sporazum, koji su 2015. godine potpisali Iran, Francuska, Velika Britanija, Nemačka, Sjedinjene Američke Države (SAD), Rusija i Kina, trebalo je da reguliše iranske nuklearne aktivnosti u zamenu za ukidanje sankcija Ujedinjenih nacija (UN).

Tekst su na današnji dan pre 10 godina ratifikovale UN, rezolucijom 2231.

Veliki broj zemalja Zapada i Izrael sumnjaju da Iran tajno razvija atomskooružje, dok Teheran tvrdi da ostaje čvrsto posvećen diplomatiji.

Sporazumom iz 2015. je ograničeno obogaćivanje uranijuma u ​​Iranu na 3,67 odsto i predviđen strog nadzor njegovih nuklearnih aktivnosti Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), nuklearnog nadzornog tela UN.

Vašington se 2018. godine povukao iz sporazuma i ponovo uveo sankcije protiv Irana, na šta se Teheran, kao čin odmazde, povukao iz nekih obaveza sporazuma.

Prema podacima IAEA, Iran je jedina zemlja bez nuklearnog oružja koja obogaćuje uranijum do visokog nivoa od 60 odsto, a blizu tehničkog praga od 90 odsto potrebnog za proizvodnju atomske bombe.

Teheran je takođe obustavio svaku saradnju sa IAEA u julu ove godine, nakon 12-dnevnog rata sa Izraelom, čija vojska je gađala iranska nuklearna postrojenja.