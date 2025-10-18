Slušaj vest

Avganistanska talibanska Vlada saopštila je da u Dohu putuju ministar odbrane i šef nacionalne obaveštajne agencije.

U Katar je danas otputovala i delegacija Pakistana, preneo je javni servis te zemlje.

Obe zemlje tvrde da samo odgovaraju na agresiju, pri čemu Pakistan optužuje Avganistan da pruža utočište pobunjenicima koji napadaju pogranična područja, što je talibanska vlada odbacila.

Primirje je bilo na snazi 48 sati i isteklo je sinoć, nakon čega je Pakistan napao avganistansku pograničnu oblast Paktika.

Islamabad je navodno ciljao skrovišta militantne grupe Hafiz Gul Bahadur.

Jedan zvaničnik je rekao da je ta operacija bila direktan odgovor na samoubilački bombaški napad na vojni kompleks u Mir Aliju, u pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunhva.

Avganistanska strana saopštila je da je u tim napadima poginulo najmanje 10 ljudi, uključujući žene i decu.

Kurir.rs/Beta

