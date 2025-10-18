Slušaj vest

Orban je u četvrtak na društvenoj mreži X poručio da je planirani sastanak američkog i ruskog predsednika „sjajna vest za miroljubive ljude sveta“ i dodao: „Spremni smo!“.

U kasnijoj objavi napisao je: „Upravo sam završio telefonski razgovor s predsednikom Trampom. Pripreme za mirovni samit SAD–Rusija su u toku.“

Prema Trampovim rečima, on i Putin su ranije tog dana vodili dug telefonski razgovor u kojem je „ostvaren veliki napredak“, nakon čega su se dogovorili za sastanak u glavnom gradu Mađarske, piše airlive.net.

Logistička prepreka zbog sankcija

Ipak, put ruskog predsednika do Mađarske suočava se s velikom logističkom preprekom. Zbog sankcija Evropske unije i ograničenja vazdušnog prostora uvedenih Rusiji nakon invazije na Ukrajinu, ruskim vladinim avionima, uključujući predsednički Iljušin Il-96, zabranjeni su preleti iznad većine evropskih zemalja.

To znači da Putinova ruta mora da zaobiđe gotovo sve članice EU, iako je sama Mađarska deo tog bloka.

Duže putovanje i povećani rizici

Ova zaobilazna ruta mogla bi biti duga oko 5000 kilometara, što bi vreme leta produžilo za otprilike tri sata u poređenju s direktnom linijom od 1500 kilometara.

Iako je ruski predsednički avion opremljen za dugolinijske letove, produženo putovanje zahtevaće pažljivu koordinaciju s turskom i srpskom kontrolom vazdušnog saobraćaja, kao i planove za nepredviđene situacije u slučaju vremenskih ili diplomatskih komplikacija.

Stručnjaci za bezbednost takođe upozoravaju da let iznad Crnog mora nosi operativne rizike, naročito s obzirom na pojačanu vojnu aktivnost u regionu.

Zaobilazne rute nisu novost

Ovo ne bi bio prvi put da Putin ili drugi ruski zvaničnici moraju da koriste kreativne rute kako bi prisustvovali međunarodnim sastancima.

Otkako su početkom 2022. godine uvedene zabrane preleta zapadnim vazdušnim prostorom, ruski diplomatski avioni primorani su da lete preko Centralne Azije, Bliskog istoka ili Balkana kako bi stigli do odredišta koja su nekada bila udaljena samo nekoliko sati.

Na primer, u junu 2023. ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov morao je da putuje preko Irana i Severne Afrike kako bi stigao na sastanak BRICS-a u Južnoj Africi.

Putinov dolazak u Budimpeštu tako naglašava kako geopolitička izolacija utiče čak i na logistiku diplomatije. Iako Mađarska predstavlja retku priliku unutar EU za susret s Trampom, sam let do tamo biće sve osim jednostavnog.

Iako zvanični plan leta još nije objavljen, koridor preko Turske i Srbije trenutno deluje kao najizglednija opcija za dolazak ruskog predsednika.