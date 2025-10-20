Slušaj vest

Najviše rangirani među njima je He Vejdong, potpredsednik Centralne vojne komisije, a do sada je bio meta antikorupcijske kampanje.

Zvaničnici su osumnjičeni za teška krivična dela koja uključuju izuzetno velike sume novca, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Džang Šjaogang.

On je rekao da su njihovi slučajevi istraženi i prosleđeni vojnim tužiocima na preispitivanje i pokretanje postupka.

Kineska vlada često pokreće akcije protiv korupcije otkako je Si Đinping postao predsednik te zemlje 2012. godine, a od tada je otpušteno i iz Komunističke partije izbačeno više hiljada zvaničnika i političkih figura.

He je unapređen u Centralnu vojnu komisiju 2022. godine i bio je jedan od 24 člana Politbiroa, a on je ranije bio nalečnik Istočne komande, koja organizuje operacije protiv Tajvana u slučaju izbijanja sukoba.

Među smenjenim zvaničnicima je i direktor političkog odeljenja Centralne vojne komisije Miao Hua.

Ta komisija, kojom predsedava Si, predstavlja najviše vojno telo u Kini.

Osam od devet smenjenih zvaničnika bili su članovi Centralnog komiteta partije.