Džošua Dempsi (33) otkrio je neverovatnu priču o preživljavanju nakon što je otet, pogođen dvaput iz vatrenog oružja i ostavljen da umre u udaljenoj oblasti nacionalnog parka u Australiji.

Njegova borba uključivala je odbranu od divlje životinje koja je htela da ga pojede i upotrebu biljaka kako bi zaustavio krvarenje.

Sve je počelo 16. novembra, kada je Dempsi navodno otet iz kuće u Port Makvariju, na severnom delu Novog Južnog Velsa. Prevezen je 30 kilometara u gustu šumu Bago Blaf nacionalnog parka, gde je izbačen iz automobila, skinut do gole kože i upucan.

"Naredili su mi da izađem iz automobila i da se skinem nag. Pogledao sam oko sebe, ali je bilo previše mračno da išta vidim. Bilo bi potpuno crno da nisu svetla automobila. Samo sam znao da sam u šumi", rekao je Dempsi.

Prvi metak je prošao kroz njegovu nogu, a drugi kroz levu ruku. Dempsi je pao na tlo, ozbiljno krvareći. Procena je bila da je izgubio više od polovine krvi.

"Nisam baš osećao bol zbog šoka i adrenalina", rekao je. "Ležao sam pet minuta u šoku, ništa mi nije bilo jasno."

Dok je pokušavao da se pomeri, naišao je na mrave i pokušao da se udalji, ali mu noge nisu radile. Počeo je da se vuče rukama, alo je nakon 20 metara shvatio da je besmisleno pokušavati da stigne do puta.

Napao ga pacov?

Dempsi je tada koristio vinovu lozu kako bi podvezao rane na nozi i ruci, koristeći čak i zube da veže ruku, pa je uspeo da zaustavi krvarenje. Onda je odlučio da sačuva energiju i podigne ruke i noge uvis dok čeka spas.

Tokom noći, nova pretnja se pojavila - životinja je pokušala da ga napadne.

Dempsi je pretpostavio da je to dingo, ali je kasnije zaključio da je verovatno bio vombat ili veliki pacov. Borio se i rukama i nogama, pa je životinja odustala.

Dempsi je izgubio svest više puta tokom noći, procenjujući da je izgubio četiri jedinice krvi - više od polovine svog krvnog volumena.

Sa dolaskom zore, ugledao je šetača u šumi oko 7 ujutru, koji mu je pomogao i pozvao hitnu pomoć. Dempsi je prebačen u bolnicu u Port Makvariju i probudio se u intenzivnoj nezi.

Troje optuženih za otmicu

Troje ljudi - Najkita Džons (38), Dakota Haris (27) i Metju Makedon (25) - optuženi su u vezi s ovim incidentom. Optužbe uključuju posedovanje skraćenog vatrenog oružja, kidnapovanje s namerom nanošenja ozbiljne telesne povrede, ispaljivanje oružja s namerom nanošenja teških povreda i oružanu pljačku.

Policija još nije otkrila motiv napada, a slučaj je u nadležnosti sudova.

Dempsi je ranije bio optužen zbog posedovanja 8,37 grama metamfetamina, ali je pušten uz obavezu odlaska na rehabilitaciju.