Slušaj vest

"Prilično snažna eksplozija uništila je jednu od zgrada. Nažalost, tri osobe su izgubile život, sve žene", rekao je regionalni guverner Radij Hakibov na Telegramu.

Prema njegovim rečima, pet osoba je hospitalizovano, od kojih su dve u teškom stanju, nakon eksplozije koja se dogodila sinoć.

Uzroke nesreće trenutno ispituju stručnjaci, a do nje je došlo u fabrici hemijskih proizvoda Avangard u gradu Sterlitamak.

Hakibov je dodao da kompanija "rukuje eksplozivnim materijama i ispunjava važnu javnu misiju" u ratu u Ukrajini.

Prema izveštajima ruskih medija, fabrika Avangard je deo državnog koncerna Rosteh i bavi se proizvodnjom oružja i municije, kao i uništavanjem vojne opreme.