Viktor Orban ističe da je odgovor jednostavan - Mađarska je jedina u Evropi na stazi mira.

Fides nikada nikome nije držao lekcije ni dok je bio na vlasti, ni dok je bio u opoziciji, napisao je Orban na Fejsbuku, prenosi MTI.

"Nikada nismo zatvarali kanale za pregovore", istakao je on.

Rekao je da je teško ubediti bilo koga u bilo šta ako se sa njim ne razgovara.

"I što je najvažnije, godinama dosledno i istrajno stojimo na strani mira. Saradnja umesto konfrontacije, međusobno poštovanje umesto stigmatizacije. To je put ka miru", rekao je Orban.

On je naglasio da je Mađarska sada zemlja u Evropi u kojoj postoji ozbiljna šansa da pregovori između SAD i Rusije na kraju dovedu do mira i gde bi čak evropske perspektive mogle da prevladaju.

"Brisel se možda izolovao, ali mi ćemo nastaviti da pregovaramo", dodao je on.

