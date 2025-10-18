Slušaj vest

"Počeli su radovi na popravci dalekovoda oko lokacije", napisao je na Iksu generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

Zaporoška nuklearna elektrana je najveća u Evropi, a ruska vojska ju je zauzela početkom rata u Ukrajini, u martu 2022. godine.

Ona je 23. septembra izgubila vezu sa mrežom napajanja, što je najduži prekid od početka rata.

IAEA je saopštila da je elektrana bezbedna i da je nivo radioaktivnosti normalan.

Zaporoška elektrana se nalazi blizu grada Energodara, duž reke Dnjepar, blizu linije fronta, a ona je do početka rata proizvodila oko petine električne energije u Ukrajini.

Elektrani je potrebna struja kako bi održavala sisteme za hlađenje koji sprečavaju nuklearnu nesreću.

Moskva je početkom oktobra tvrdila da je situacija u Zaporožju pod kontrolom, a Rusija i Ukrajina su se više puta međusobno optuživale da rizikuju nuklearnu katastrofu napadima na elektranu.