Slušaj vest

"Počeli su radovi na popravci dalekovoda oko lokacije", napisao je na Iksu generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

Zaporoška nuklearna elektrana je najveća u Evropi, a ruska vojska ju je zauzela početkom rata u Ukrajini, u martu 2022. godine.

Ona je 23. septembra izgubila vezu sa mrežom napajanja, što je najduži prekid od početka rata.

IAEA je saopštila da je elektrana bezbedna i da je nivo radioaktivnosti normalan.

Zaporoška elektrana se nalazi blizu grada Energodara, duž reke Dnjepar, blizu linije fronta, a ona je do početka rata proizvodila oko petine električne energije u Ukrajini.

Elektrani je potrebna struja kako bi održavala sisteme za hlađenje koji sprečavaju nuklearnu nesreću.

Moskva je početkom oktobra tvrdila da je situacija u Zaporožju pod kontrolom, a Rusija i Ukrajina su se više puta međusobno optuživale da rizikuju nuklearnu katastrofu napadima na elektranu.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaZAVIJORILA SE UKRAJINSKA ZASTAVA! Probijene ruske linije, oslobođeno KLJUČNO mesto, zaboden bajrak! Bataljon AJDAR juriša žestoko! (VIDEO)
ukrajina.jpg
PlanetaSTRAVIČAN PRIZOR, KIJEV U MRAKU! Ukrajina "vida rane" posle ruskog masovnog udara! "Lekari se borili za život deteta, ali su povrede bile preteške" (FOTO)
kyiv.jpg
Planeta"POTREBNA JE ODLUČNA AKCIJA SAVEZNIKA" Zelenski o najnovijim ruskim udarima na Ukrajinu i razaranju energetskih postrojenja
x AP Evan Vucci.jpg
PlanetaMASOVNI NAPAD NA UKRAJINU, EKSPLOZIJE U KIJEVU! Poginuo dečak (7), ranjeno 15 ljudi širom zemlje! Rusi udarili balističkim raketama! Nema STRUJE! (FOTO/VIDEO)
Kijev Ukrajina.jpg