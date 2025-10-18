Slušaj vest

Američki vazduhoplovni gigant Boing potpisao je niz višegodišnjih ugovora ukupne vrednosti oko 2,7 milijardi dolara za proizvodnju više od 3.000 sistema za navođenje raketa Patriot Advanced Kapabiliti-3 (PAC-3) do 2030. godine, objavila je kompanija.

Navigacioni tragač, koji Boing proizvodi za Lokid Martin, glavnog izvođača radova za sistem PAC-3, ključan je za sposobnost rakete da detektuje, prati i uništava brzopokretne vazdušne ciljeve. Američka vojska tesno sarađuje sa obema kompanijama kako bi dodatno povećala proizvodnju.

"Naš tim nikada nije bio spremniji da zadovolji rastuće potrebe zemlje za protivraketnom odbranom“, rekao je Džim Brajan, izvršni potpredsednik Boingovog odeljenja za integrisanu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu. „Ovi ugovori potvrđuju naš napredak i omogućavaju nam da zadovoljimo globalnu potražnju za sistemom PAC-3.“

Prema novim planovima, Boing će povećati proizvodnju na čak 750 tragača godišnje, čemu će doprineti sopstvena ulaganja, modernizacija proizvodnih linija i jačanje mreže dobavljača. Do kraja 2025. godine kompanija očekuje da isporuči 650-700 „tragača“, što bi predstavljalo rekordne godišnje količine.To znači da bi trebalo da se poveća i proizvodnja samih raketa, a one su veoma važne za Ukrajinu, koja pruža odbranu od balističkih raketa koju drugi sistemi, sa izuzetkom evropskog SAMP-T, nemaju.

Rakete PAC-3 sa Boingovim tragačima namenjene su za presretanje balističkih i krstarećih raketa, neprijateljskih aviona i novih hipersoničnih pretnji. Potražnja za ovim sistemom je snažno porasla zbog rata u Ukrajini, tenzija na Bliskom istoku i vojnih priprema u Indo-Pacifiku.

Proizvodnja se odvija u Hantsvilu, Alabama, gde je Boing nedavno otvorio novi proizvodni pogon površine 3.250 kvadratnih stopa kako bi povećao kapacitet i efikasnost. Od 2000. godine, kompanija je isporučila više od 6.000 daljinomera PAC-3 američkoj vojsci i saveznicima.

Rakete Patriot PAC-3 trenutno koristi 17 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i ključne američke saveznike u Evropi, Aziji i na Bliskom istoku. One su gornji sloj odbrambenog sistema Patriot, koji štiti strateške ciljeve kao što su energetski objekti, vojne baze i civilna infrastruktura.

Boing kaže da novi ugovori produbljuju njegovo dugogodišnje partnerstvo sa Lokid Martinom i američkom vojskom, potvrđujući njegovu posvećenost razvoju „efikasnih i održivih odbrambenih tehnologija“.