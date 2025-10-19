Slušaj vest

Prema navodima Rojtersa, povređenima je ukazivana pomoć i na licu mesta.

Dan ranije dve osobe su poginule, a više od 160 je povređeno u stampedu na državnoj sahrani Odinge u Najrobiju, saopštili su Lekari bez granica.

Policija je prethodno saopštila da su u četvrtak stradale tri osobe, kada je otvorila vatru kako bi rasterala gužvu na kapijama stadiona na kojem je izložen kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima.

Odinga je bio značajna ličnost kenijske politike decenijama.

Svojevremeno politički, zatvorenik, pet puta se kandidovao za predsednika.

Preminuo je u sredu, 15. oktobra, u 81. godini u Indiji, gde je bio na lečenju.