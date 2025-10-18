Slušaj vest

Poziv u pomoć je poslat nakon eksplozije na brodu, oko 60 nautičkih milja južno od Ahvara kod obale Jemena.

Ambri je dodala da je upoznata i sa namerom posade da napusti brod i da je u toku operacija potrage i spasavanja, prenosi Rojters.

Jemenska pobunjenička grupa Huti je od 2023. godine pokrenula brojne napade na brodove u Crvenom moru koje smatraju povezanim sa Izraelom u znak solidarnosti sa Palestincima izloženim izraelskim napadima u Pojasu Gaze.

Oni su u četvrtak saopštili da je njihov načelnik štaba Muhamed Abd el Karim el Gamari, jedan od najviših vojnih zvaničnika ove grupe koju podržava Iran, ubijen dok je obavljao svoje dužnosti.