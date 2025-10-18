Slušaj vest

Međutim, zahvaljujući ubrzanom razvoju i masovnoj proizvodnji sopstvenih dronova i raketa dugog dometa, Ukrajina sada gotovo svakodnevno gađa ruske ciljeve — od rafinerija i elektrana do skladišta municije i vojnih baza. Kremlj se suočava s nestašicama goriva i prekidima u snabdevanju strujom, dok Volodimir Zelenski poručuje: „Ako nam žele nametnuti mrak, uzvratićemo istom merom“, piše Politico.

Njihov cilj je da razviju toliko snažnu nenuklearnu udarnu sposobnost da Rusija prestane da napada Ukrajinu. To još nije postignuto, ali sada Ukrajina može da odgovara na ruske napade na način na koji ranije nije mogla.

Samo u protekloj nedelji Rusija je ispalila više od 3.100 dronova, 92 rakete i oko 1.360 kliznih bombi, većinom prema energetskoj infrastrukturi.

Ukrajina je uzvratila. Osim udara na rafinerije, početkom meseca pogođena je i civilna termoelektrana u ruskom Belgorodu, blizu granice, što je izazvalo nestanke struje. Zelenski to opisuje kao deo odvraćanja: „Protivnik mora da snosi trošak rata. Ali mi ne ubijamo civile.“

Ukrajinci sada napadaju mnogo više

U prvim godinama rata ukrajinski udari unutar Rusije često su bili manji i kratkotrajni, što je Moskvi omogućavalo da brzo sanira štetu i zaštiti civile, dok je predsednik Vladimir Putin mogao da umanjuje posledice rata koji je pokrenuo. Sada, zahvaljujući rastućem arsenalu dugog dometa, kampanja je mnogo održivija i sistematičnija.

Prema izveštajima, ove godine pogođeno je 21 od 38 velikih ruskih rafinerija, čime je van pogona stavljeno oko 38% rafinerijskih kapaciteta zemlje, a sve češće se pojavljuju i snimci dugih redova ispred benzinskih pumpi.

Zelenski je izjavio da su udari doveli do gubitka do petine ruskih zaliha benzina i primorali Moskvu da uvozi gorivo iz Belorusije. Sve to izaziva domaće nestašice goriva, otežava vojni transport i dovodi stratešku industriju u stanje ozbiljne nestabilnosti.

Zelenski je u Beloj kući tražio Tomahawke, a zatim saznao šta Tramp zaista želi.

Ukrajina navodi konkretna oružja i udare: dron–raketa „Palianytsia“ navodno je u više navrata pogodila ruska skladišta municije, „Ruta“ je pogodila pomorsku platformu udaljenu 250 km u Crnom moru, dok su ukrajinski dronovi pogodili rafineriju „Bashneft“ u Ufi, oko 1.400 km od Ukrajine.

Takođe je najavljena i upotreba nove krstareće rakete „Flamingo“ dometa 3.000 km, o kojoj su mediji ranije pisali, uz kraću raketu „Neptun“ koju Ukrajina već koristi. Zelenski kaže da su neke od ovih raketa korišćene u paru i da postoje nagoveštaji uspeha, ali odbija da govori u brojkama.

Ukrajinci se više ne oslanjaju samo na Zapad

Politički kontekst igra veliku ulogu u dostupnosti oružja. Odnosi između Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa bili su turbulentni — od verbalnih napada u Beloj kući i privremenog zastoja u isporukama oružja do sada toplijih diplomatskih tonova.

Tramp je kritikovao svog prethodnika Džoa Bajdena zbog ograničavanja ukrajinskih udara duboko unutar Rusije i javno je razmatrao mogućnost isporuke krstarećih Tomahawk raketa Ukrajini, iako je kasnije, kako se čini, od toga odustao.

Međutim, Ukrajina se ne oslanja isključivo na inostranu pomoć. Pojačana domaća proizvodnja efikasnijih dronova i raketa ključna je za održavanje i intenziviranje kampanje dubokih udara.

Za Trampa je ovo sukob „zle krvi“ dvojice predsednika, a odgovor Zelenskog ući će u istoriju.

Takođe se navodi aktivnija saradnja sa američkim obaveštajnim službama, iako Zelenski ne otkriva detalje — što, prema izveštajima, uključuje i pružanje ciljanih podataka za napade na energetsku infrastrukturu.

Zelenski ponavlja da je cilj stvoriti toliki pritisak na Kremlj da mu troškovi rata postanu nepodnošljivi: kombinacija dugodometnih udara, snažnih sankcija, održavanja bojišnice i istovremene podrške mirovnim inicijativama trebalo bi da natera Rusiju da preispita svoju strategiju.

— Potrebno je više pritiska na Rusiju. Pritisak će delovati kad izgube više nego što bi izgubili u bilo kom drugom scenariju, poručio je Zelenski.