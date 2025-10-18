Slušaj vest

Posle niza ukrajinskih napada ovog meseca, ključno rusko središte za snabdevanje gorivom na Krimu pretrpelo je ogromnu štetu.

Uništeno je 11 rezervoara goriva, dok je nekoliko drugih toliko oštećeno da je njihova obnova gotovo nemoguća.

Satelitski snimci koje je objavila Radio Slobodna Evropa potvrđuju razmere uništenja naftnog skladišta u Feodosiji na okupiranom Krimu, piše Euromaidan Press.

Ovi napadi deo su šire ukrajinske strategije čiji je cilj poremetiti ruske linije snabdevanja i izvršiti ekonomski pritisak. Mete ukrajinskih dronova su ruske vojne vazdušne baze, proizvodni pogoni, rafinerije i energetska infrastruktura.

Prema procenama vojnih analitičara, napadi na rafinerije već su pogodili između 38 i 40 posto ruskih kapaciteta, što je ozbiljno narušilo proizvodnju benzina, dizela i vazduhoplovnog goriva te uzrokovalo nestašice i rast cena širom Rusije.

Uništenje terminala u Feodosiji

Ukrajinske snage prvi su put ovog meseca napale Pomorski naftni terminal u Feodosiji 6. oktobra. Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine opisao je postrojenje kao "višenamenski tehnološki kompleks za pretovar nafte i naftnih derivata iz železničkih cisterni na pomorska plovila i obrnuto, kao i na drumski transport, koji je uključen u snabdevanje okupatorske vojske Ruske Federacije".

Posle napada izbio je ogroman požar koji vatrogasci nisu uspeli da ugase više od dva dana. Novi napad na isto skladište usledio je 13. oktobra. Ukupni rezultat da napada je 11 potpuno uništenih rezervoara goriva i nekoliko teško oštećenih koji se vervatno neće moći popraviti, prenosi Index.

Ovo nije prvi put da je terminal meta napada. U oktobru 2024. godine uništeno je ili trajno oštećeno 14 rezervoara. Sistem protivvazdušne odbrane Pantsir, koji je u rafineriji postavljen 2022. godine, pokazao se neuspešnim u sprečavanju sva tri ukrajinska napada.

Kurir.rs/Telegraf/Euromaidan Press

Ne propustitePlanetaRUSI NE PAMTE OVAKO BRUTALAN NAPAD Rafinerije NESTAJU U PLAMENU, Ukrajina zadaje bolne udarce! Narod u redovima čeka na benzin, a NAJGORE TEK SLEDI (VIDEO)
Vladimir PUtin, Eksplozija.jpg
PlanetaOVAKO UKRAJINA IZVODI PRECIZNE NAPADE NA RUSKE RAFINERIJE, NAFTOVODE I ELEKTRANE: Amerika mesecima obezbeđuje Kijevu ključne obaveštajne podatke!
Screenshot 2025-09-14 075841.png
PlanetaLAVROV: Pitali smo Amerikance da li šalju Kijevu obaveštajne podatke? Informacije omogućile napade na važne ruske energetske ciljeve
G2ngvQGWIAAFzL3 copy.jpg
PlanetaKREĆE ODMAZDA ALIJEVA PREMA KREMLJU, NAORUŽAĆE ZELENSKOG? Besan zbog ruskih napada na azerbejdžanske rafinerije u Ukrajini, "NE PRISTAJTE NA OKUPACIJU"!
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Alijev .jpg
PlanetaGORE RUSKE RAFINERIJE I ENERGETSKA POSTROJENJA! Ukrajinski dronovi se PRE ZORE probili do nekoliko oblasti
dron.jpg
PlanetaGORE RUSKE RAFINERIJE! Ima mrtvih u ukrajinskom napadu, oboreno čak 35 dronova iznad osam oblasti (VIDEO)
13213213213232.jpg
PlanetaZA NJIH JE RAT U UKRAJINI PROFITABILAN: Zarada svetskih rafinerija uvećane nekoliko puta u odnosu na vreme pre sukoba! VIDEO
pumpa.jpg