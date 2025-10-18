Na meti vojne vazdušne baze, proizvodni pogoni, rafinerije i energetska infrastruktura

Posle niza ukrajinskih napada ovog meseca, ključno rusko središte za snabdevanje gorivom na Krimu pretrpelo je ogromnu štetu.

Uništeno je 11 rezervoara goriva, dok je nekoliko drugih toliko oštećeno da je njihova obnova gotovo nemoguća.

Satelitski snimci koje je objavila Radio Slobodna Evropa potvrđuju razmere uništenja naftnog skladišta u Feodosiji na okupiranom Krimu, piše Euromaidan Press.

Ovi napadi deo su šire ukrajinske strategije čiji je cilj poremetiti ruske linije snabdevanja i izvršiti ekonomski pritisak. Mete ukrajinskih dronova su ruske vojne vazdušne baze, proizvodni pogoni, rafinerije i energetska infrastruktura.

Prema procenama vojnih analitičara, napadi na rafinerije već su pogodili između 38 i 40 posto ruskih kapaciteta, što je ozbiljno narušilo proizvodnju benzina, dizela i vazduhoplovnog goriva te uzrokovalo nestašice i rast cena širom Rusije.

Uništenje terminala u Feodosiji

Ukrajinske snage prvi su put ovog meseca napale Pomorski naftni terminal u Feodosiji 6. oktobra. Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine opisao je postrojenje kao "višenamenski tehnološki kompleks za pretovar nafte i naftnih derivata iz železničkih cisterni na pomorska plovila i obrnuto, kao i na drumski transport, koji je uključen u snabdevanje okupatorske vojske Ruske Federacije".

Posle napada izbio je ogroman požar koji vatrogasci nisu uspeli da ugase više od dva dana. Novi napad na isto skladište usledio je 13. oktobra. Ukupni rezultat da napada je 11 potpuno uništenih rezervoara goriva i nekoliko teško oštećenih koji se vervatno neće moći popraviti, prenosi Index.

Ovo nije prvi put da je terminal meta napada. U oktobru 2024. godine uništeno je ili trajno oštećeno 14 rezervoara. Sistem protivvazdušne odbrane Pantsir, koji je u rafineriji postavljen 2022. godine, pokazao se neuspešnim u sprečavanju sva tri ukrajinska napada.