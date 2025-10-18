Slušaj vest

Veliki požar izbio je danas u kargo zoni Međunarodnog aerodroma Hazrat Šahdžalal (HSIA) u Daki, zbog čega su privremeno obustavljeni svi letovi.

Vatrogasne ekipe i pripadnici oružanih snaga Bangladeša zajednički rade na gašenju požara, koji je izbio u delu za uvoz robe, piše BSS njuz.

Prema rečima zvaničnika Tahle Bin Jašima iz vatrogasne službe, na terenu je angažovano 30 jedinica, dok se uzrok požara i obim štete još utvrđuju.

Za sada nema prijavljenih žrtava.

U gašenju učestvuju pripadnici Ratnog vazduhoplovstva, Mornarice i Civilne zaštite Bangladeša, a izvršni direktor aerodroma, kapetan grupe S.M. Ragib Samad, poručio je da se situacija drži pod kontrolom.

Letovi su privremeno obustavljeni iz bezbednosnih razloga, dok se požar nije proširio na putnički terminal.

Više međunarodnih letova preusmereno je u Kalkutu, dok su drugi avioni zadržani na pisti.

Prema navodima aerodromskih vlasti, među preusmerenim letovima su oni kompanija "US-Bangla Airlines", "IndiGo", "Air Arabia" i "Cathay Pacific".

Lokalni saobraćaj takođe je pogođen, pa su pojedini letovi morali da se vrate ili preusmere na druge aerodrome.

Zvaničnici su saopštili da je područje požara ograđeno, a istraga o uzroku je u toku.

Normalan rad aerodroma biće obnovljen nakon što požar bude potpuno ugašen i bezbednost potvrđena.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaHOROR U BANGLADEŠU: Najmanje 43 osobe poginule u požaru ​​​​​​​koji je izbio u višespratnici (VIDEO)
bangla.jpg
SrbijaMEŠTANI BANGLADEŠA NISU ZABORAVLJENI: Prikupljeno tonu i po stvari!
banglades.jpg
PlanetaJEZIVA SVEDOČENJA SA TRAJEKTA SMRTI: Dala sam bebu čoveku da je spase iz vatre a sad ih nigde nema! Stradalo najmanje 39 ljudi!
w-57371148-banglades.jpg
PlanetaNAJMANJE 37 MRTVIH U POŽARU NA TRAJEKTU U BANGLADEŠU Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći FOTO
trajekt.jpg
PlanetaVELIKI POŽAR U FABRICI U BANGLADEŠU: Radnici iskakali kroz prozore bežeći od vatre, oko 30 povređeno, poginuli se broje FOTO
banglades-fabrika-pozar.jpg
PlanetaTRAGEDIJA! IZBIO POŽAR U SIROTINJSKOJ ČETVRTI DAKE: Čak 50.000 ljudi ostalo bez domova! (FOTO, VIDEO)
daka02.jpg