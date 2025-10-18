Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc smatra da je poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog američkom predsedniku Donaldu Trampu pokazala koliko je evropska pomoć potrebna Ukrajini.

Rekao je da je u petak uveče vodio dug razgovor telefonom sa Zelenskim.

„Poseta nije bila ono što je Zelenski želeo. Mislim da to mogu reći i ovde“, dodao je tokom civilnog dijaloga u Mešedeu.

„Evropa mora još više pomoći jer rat može da se završi samo ako je Ukrajina vojno jaka“, rekao je on, dodajući da će raditi na podršci Ukrajini „finansijski, politički i, naravno, vojno“.

Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

„Kapitulacija Ukrajine nije opcija, jer bi onda Rusija napala sledeću evropsku zemlju“, rekao je Merc.

„Vladimir Zelenski ima punu podršku Nemačke i naših evropskih partnera na putu ka miru“, rekao je Merc.

Tokom jučerašnjih razgovora nakon sastanka Zelenskog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, evropski lideri, uključujući Merca, obećali su da će dalje jačati podršku Ukrajini kako bi „podstakli Rusiju da se uključi u ozbiljne pregovore. Konkretno, postoje planovi za povećanje pritiska na Moskvu kroz sankcije i zaplenu zamrznute ruske državne imovine.

Navodi se da su evropski lideri razgovarali o daljim koracima posle sastanka predsednika Ukrajine i Sjedinjenih Država sa Zelenskim i nameravaju da pažljivo prate sledeće poteze.