Istaknuti nemački diplomata Kristof Hojzgen izrazio je duboko razočaranje pošto je ruski predsednik Vladimir Putin, po njegovim rečima, ponovo uspeo da odvrati predsednika SAD Donalda Trampa od pružanja odlučne podrške Ukrajini.

Hojzgen, domaćin Minhenske bezbednosne konferencije i bivši savetnik nemačkog kancelara, podelio je svoje stavove nakon sastanka Trampa i ukrajinskog predsednika Zelenskog u Vašingtonu sa Ukrinformom .

U komentaru za ukrajinski medij, Hojsgen je bio direktan i optužio je Putina da sistematski manipuliše Trampom.

„Imam utisak da Putin uvek uspeva da manipuliše Trampom. Svaki put kada Tramp izgleda odlučan da preduzme radikalne mere kako bi podržao Ukrajinu, Putin ga od toga odvraća. To je razočaravajuće“, rekao je Hojsgen.

Štefan Majster, stručnjak Nemačkog saveta za spoljne odnose (DGAP), slaže se sa Hojsgenovom procenom. On takođe smatra da ruski lider sprečava isporuku oružja dugog dometa Ukrajini i uvođenje novih sankcija.

„Na kraju krajeva, nema ništa posebno novo: Putin drži Trampa u šaci; Tramp mu neće uvesti sankcije niti će Ukrajini dati Tomahavke“, istakao je Majster.

Iako Majster smatra da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sada mnogo spremniji za razgovore sa Trampom, on dodaje da to ne menja bitno situaciju. Prema njegovim rečima, Trampov primarni interes nije Ukrajina, već normalizacija odnosa sa Rusijom.

„U tom smislu, ima mnogo diskusija, ali malo rezultata“, zaključio je stručnjak.

Podsetimo se da se Tramp juče sastao sa Zelenskim u Vašingtonu. Samo dan ranije, na zahtev ruske strane, Tramp je razgovarao telefonom sa Vladimirom Putinom.

