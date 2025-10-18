Slušaj vest

Izraelska vlada će sutra glasati o tome da li da zvanično preimenuje rat protiv Hamasa i njegovih iranskih saveznika u "Rat preporoda".

Predlog, koji su izneli premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac, zamenio bi trenutni naziv "Gvozdeni mačevi", koji su Izraelske odbrambene snage usvojile na dan napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, izveštava Tajms of Izrael.

Iako je "Gvozdeni mačevi" zvanični naziv, mnogi u Izraelu sukob nazivaju jednostavno "Ratom 7. oktobra". Kritičari vide predloženo ime kao pokušaj vlade da izbegne odgovornost za bezbednosne propuste koji su prethodili napadu 7. oktobra 2023. godine i dogodili se na dan napada.

Uprkos brojnim upozorenjima bezbednosnog aparata u mesecima i godinama koje su prethodile napadu, Netanjahu je izbegavao da preuzme odgovornost za masakr, više puta tvrdeći da je bezbednosni establišment – a ne političko rukovodstvo – kriv za neuspeh u sprečavanju najsmrtonosnijeg napada u izraelskoj istoriji.

Takođe je odbio da odobri osnivanje državne komisije za istragu propusta vezanih za 7. oktobar.

Foto: EPA Stephani Spindel

"Zatražite oproštaj"

Prema pisanju lista Tajms of Izrael, lider opozicije Jair Lapid oštro je kritikovao Netanjahuov potez, objavivši na društvenoj mreži Iks: "Želite preporod? Počnite sa jednostavnom stvari: zatražite oproštaj."

Cur Goldin, čiji je brat Hadar Goldin ubijen u Gazi 2014. godine i čije telo Hamas od tada drži, napisao je na društvenoj mreži Iks da je "zabranjeno voditi diskusije o nazivu rata, ceremonije dodele medalja ili bilo koji drugi događaj koji ima za cilj da okonča rat dok svi taoci ne budu ovde".

"Pokušavajući da sada preimenuje rat, vlada sahranjuje taoce – u dva smisla. Baš kao što se dogodilo u operaciji Zaštitna ivica (2014)", dodao je, misleći na operaciju tokom koje je njegov brat ubijen i otet.

Netanjahu je prvi put predložio naziv "Rat preporoda" pre godinu dana, na sastanku kabineta povodom prve godišnjice sukoba, izjavivši: "Ovo je rat našeg postojanja - 'Rat preporoda'."

U decembru je javni emiter Kan izvestio da Netanjahu razmatra druga imena za rat, uključujući "Rat postanja", "Rat u Gazi" i "Rat Simhat Tore".

Dok su vojne operacije koje je vodio Izrael često dobijale kodna imena, poput Operacije Čuvar zida u maju 2021. ili Operacije Zaštitna ivica 2014. godine, formalno priznati ratovi su dobijali jednostavnija imena, poput Šestodnevnog rata 1967. godine, Jomkipurskog rata 1973. godine i Drugog libanskog rata 2006. godine, zaključio je Tajms of Izrael.