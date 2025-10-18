Slušaj vest

Protesti na više od 2.600 lokacija pod nazivom „Bez kraljeva“ održače se u svih 50 američkih država, što predstavlja masovnu mobilizaciju protiv politike predsednika Donalda Trampa o imigraciji, obrazovanju i bezbednosti, za koju organizatori kažu da gura zemlju ka autokratiji.

To je drugi takav protest ovih razmera, u gradovima, predgrađima i malim mestima širom SAD posle sličnih u junu, i smatra se merom frustracije protivnika konzervativne agende koja se brzo proširila po zemlji.

Sve je više ljudi na skupovima širom SAD protiv administracije predsednika Donalda Trampa, piše CNN.

Protesti se dešavaju usred blokade savezne vlade, gde su republikanski poslanici i Bela kuća u sukobu sa demokratama oko zakona o finansiranju.