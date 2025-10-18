Slušaj vest

Ruske snage probile su odbranu i ušle u Liman sa istočne strane, saopštili su danas ruski vojni izvori, što priznaju i ukrajinski analitičari.

Prema izveštajima, ruske jurišne grupe već su ušle u istočne delove grada, a na ukrajinskim mapama deo teritorije između naselja Torsko i Liman označen je kao „siva zona“, što znači da više nije pod potpunom kontrolom Kijeva.

Čak je i poznata ukrajinska analitička platforma DeepState potvrdila da se borbe vode unutar grada.

Kako je Rusija izgubila Liman 2022. godine

Grad Liman, koji se nalazi u Donjeckoj oblasti, bio je pod ruskom kontrolom od proleća 2022. godine, ali je izgubljen krajem septembra iste godine tokom ukrajinske kontraofanzive u pravcu Harkova i Donbasa. Tada su jedinice Oružanih snaga Ukrajine opkolile grad, presekle puteve snabdevanja i nanele ozbiljne gubitke ruskim snagama koje su bile prinuđene da se povuku.

Gubitak Limana tada je bio jedno od prvih velikih povlačenja ruske vojske nakon aneksije Donjecke oblasti i imao je značajan simboličan efekat, jer je došao svega nekoliko dana nakon što je predsednik Vladimir Putin potpisao ukaz o priključenju te teritorije Rusiji.

Novi pokušaj preuzimanja kontrole

Sada, nešto više od dve godine kasnije, ruska vojska ponovo napreduje prema Limanu i, kako tvrde ruski vojni izvori, ulazi u istočne kvartove grada. Borbe se vode i na pravcu od Torskog, dok ruska artiljerija i avijacija intenzivno gađaju ukrajinske položaje u okolini.

Ukrajinski izvori potvrđuju da se situacija „dinamično menja“ i da su ruske snage uspele da se probiju kroz prve linije odbrane. Za sada, borbe za grad još traju, ali sve više analitičara ocenjuje da je „front kod Limana ponovo u pokretu“.

