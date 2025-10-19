Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro saopštio je da je plan odbrane od pretnji iz SAD spreman, nakon završetka vojnih vežbi u Venecueli.

"Danas smo završili sveobuhvatne odbrambene zone u zemlji, u svim državama. Svi federalni entiteti su sada spremni za 27 osnovnih zadataka sveobuhvatne odbrane Venecuele", naveo je Maduro na društvenoj mreži Telegram.

SAD su ranije na Karibima i u Meksičkom zalivu rasporedile sedam ratnih brodova, zvanično kao deo operacije protiv trgovine narkoticima, koja posebno cilja Venecuelu.

Predsednik SAD Donald Tramp je ranije saopštio da je odobrio tajne operacije obaveštajne agencije CIA.

Donald Tramp Foto: Alex Brandon/AP

Kao odgovor na to, Maduro je naredio da se u sve četiri države Venecuele održe vojne vežbe, koje su uključile i hiljade vojnika raspoređenih na granicama.

Veliki deo vojnih vežbi Veneuele odvija se noću i ne podrazumeva trajni raspored trupa.

Na venecuelanskom javnom servisu prikazane su slike vojnika kako napuštaju barake. U vežbama učestvuju i policija, služba civilne zaštite i milicija, vojno telo koji čine civili.

SAD su do sada izvele najmanje šest napada na glisere pod sumnjom za trgovinu drogom, a u njima je ubijeno najmanje 27 osoba.