Slušaj vest

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da će prelaz Rafa između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljeg.

Saopštenje dolazi nekoliko sati pošto je palestinska ambasada u Kairu objavila da će prelaz ponovo biti otvoren u ponedeljak.

"Otvaranje prelaza će biti razmotreno na osnovu toga kako Hamas ispunjava svoj deo obaveza u vraćanju tela preminulih talaca i sprovođenju dogovorenog okvira", navedeno je u saopštenju kabineta, preneo je Rojters.

Izraelska vojna agencija za koordinaciju (COGAT) saopštila je u četvrtak da se pripreme za otvaranje prelaza Rafe za kretanje ljudi sprovode u punoj koordinaciji između Izraela i Egipta, u skladu sa potpisanim sporazumom o prekidu vatre.

Izrael je ranije upozorio da bi mogao da zadrži prelaz Rafa zatvorenim i da smanji dotok pomoći u palestinsku enklavu, navodeći da Hamas previše sporo vraća tela poginulih talaca.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaIZRAEL OTVARA GRANIČNI PRELAZ RAFA! Očekuje se ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći u Gazu! Objavljeni snimci (VIDEO)
profimedia-1045182758.jpg
PlanetaPRELAZ RAFA IZMEĐU POJASA GAZE I EGIPTA VEROVATNO ĆE PONOVO BITI OTVOREN U NEDELJU: Očekuje se oko 600 kamiona dnevno sa humanitarnom pomoći
rafa.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) IZRAELSKI SNAJPERISTA UBIO DETE (13): Otac probao da izvuče telo mališana, monstrum pucao i na njega! Kadrovi pred vama su užasni (FOTO, VIDEO)
Snajperista.jpg
PlanetaNAĐENA TELA ŠEST TALACA, MEĐU NJIMA I AMERIKANAC: Izraelska vojska kaže da su ih hamasovci ubili malo pre upada IDF u tunel u Rafi
collage.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA: Preuzeli smo potpunu kontrolu u Rafi, uništeno preko 150 podzemnih tunela
rafah04-ap-hatem-alijpg-2000.jpg