Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitirij Medvedev je rekao da je predsednik SAD Donald Tramp tokom sastanka sa kukavnim prosjakom, kako je nazvao Vladimira Zelenskog, rekao jednu očiglednu, ali veoma zanimljivu stvar, odnosno "neka Rusija i Ukrajina priznaju da su pobednice u ovom sukobu".

"Da, tako često bude posle vojnih sukoba. Ali, to nije naš slučaj", naveo je Medvedev i dodao da "nije stvar u tome da nam je potrebna pobeda pod uslovima koje svi znamo. To je aksiom".

"Činjenica je da sadašnja banderovska banda ni pod kojim uslovima neće biti priznata kao pobednik kod kuće. I narko-vampir i njegovi drugovi to odlično razumeju. Ne samo besni ukrajinski nacisti, već ni njegovi politički rivali, neće mu oprostiti gubitak teritorije. Stoga, kraj sukoba znači smrt režima. Dakle, Trampova teza ovde ne važi", naveo je on na Telegramu.

Medvedev je rekao da je glavni mirotvorac uspešno odigrao "tomahavk". Na svoj karakterističan način, uzburkao je svetsko javno mnjenje, dodao je, i završio je igru u najboljim tradicijama slanja nuklearnih podmornica. "Izvini, brate, nismo sami tamo".

"Mora se priznati da je Tramp i dalje prilično čvrst u svom stavu: Ovo nije moj rat, sve je kriv onaj idiot B. Međutim, čak je i taj idiot bio protiv slanja oružja dugog dometa banderovcima", naveo je Medvedev.

Dodao je da ovo, naravno, nije kraj kijevskog naoružavanja.

"Više toga tek dolazi, i moramo biti spremni na bilo kakav razvoj događaja", ukazao je Medvedev.

Zelenski se u petak sastao sa Trampom u Beloj kući i osim pohvala za odelo nije dobio ništa dobro.

Kurir.rs/RIA Novosti

