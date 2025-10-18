Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je optimizam povodom svoje posete Sjedinjenim Američkim Državama i mogućnosti da Kijev dobije rakete Tomahavk, iako nije sklopio sporazum sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

''Dobro je što predsednik Tramp nije rekao ‘ne’, iako za sada nije kazao ‘da’'', izjavio je Zelenski za američku tv mrežu posle susreta sa Trampom.

Prema njegovim rečima, Ukrajina opremljena raketama dugog dometa Tomahavk bila bi istinski razlog za zabrinutost Putina.

"Mislim da se Putin plaši da će nam SAD dati Tomahavke. Takođe verujem da se boji da ćemo ih mi i upotrebiti", rekao je Zelenski.

Putin je nedavno upozorio da bi davanje ovih raketa Ukrajini označilo "kvalitativno novu fazu eskalacije".

Povratak u Ukrajinu bez sporazuma o raketama Tomahavk verovatno će, ipak, podstaći kritičare Zelenskog da ga upitaju zašto je uopšte išao u SAD, navodi En-Bi-Si Njuz.

Tramp je tokom sastanka sa Zelenskim u izvesnoj meri ograničio očekivanja u vezi sa sporazumom o ovim raketama, prenela je tv mreža.