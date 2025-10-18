Slušaj vest

Širom letonske prestonice Rige, desetine zgrada su ispunjene upadljivim zelenim znakovima koji prikazuju stilizovanu porodicu i reči „patvertne“, što znači sklonište.

Postavljeni svuda, od art deko zgrada do drvenih vrata, ovi znakovi upozoravaju stanovnike na mesta gde se mogu sakriti u slučaju napada i postali su jedan od mnogih simbola ratne spremnosti u ovom šarmantnom gradu koji nervozno gleda ka svom istočnom susedu, Rusiji, piše NBC News.

Strahovi na istočnom krilu NATO-a

Posle niza nedavnih vazdušnih udara duž istočnog krila NATO-a i sumnjivih dronova koji su zatvorili aerodrome u nekoliko evropskih zemalja, uključujući Nemačku, Dansku i Norvešku, strah od ruske agresije raste u Letoniji i njenim baltičkim susedima, Estoniji i Litvaniji. Ove zemlje su već duboko uznemirene ratom Moskve u Ukrajini.

„Mi smo na prvoj liniji fronta. Mi smo zemlje istočnog krila. Mi smo susedi Rusije, agresivne zemlje“, rekao je Andris Spruds, ministar odbrane Letonije, za NBC News ranije ovog meseca na konferenciji u Rigi. Dodao je da je Letonija, koja je pokrenula inicijativu za dronove ranije ove godine, donekle „već razvila određenu otpornost“ u suočavanju sa bilo kakvom agresijom Kremlja.

„Prvi hitac sledećeg rata neće biti tenkovi. Biće to sajber napad“

Drugi učesnici konferencije otvoreno su govorili o mogućnosti direktnog sukoba između NATO-a i Rusije. U panel diskusiji, Metju Vitaker, ambasador SAD u organizaciji, otvoreno je teoretizirao o sistemima naoružanja, uključujući rakete dugog dometa i strateške bombardere, koji bi mogli biti korišćeni protiv snaga Kremlja. Ali je takođe naglasio da moderno ratovanje počinje pre nego što se trupe rasporede.

„Prvi hitac sledećeg rata neće biti tenkovi kroz Suvalkski prolaz“, rekao je u posebnom intervjuu, misleći na uski kopneni koridor koji se smatra potencijalnom tačkom napada. „To će biti sajber napad. Onemogućiće aerodrome ili kritičnu infrastrukturu.“ Vitaker je pohvalio baltičke zemlje zbog njihovih ulaganja u odbranu, rekavši: „Zemlja poput Letonije to svakako radi najbolje u klasi u ovom trenutku“.

amerikanci-u-estoniji.jpg
Foto: Rt

Admiral Rob Bauer, bivši predsednik vojnog komiteta NATO-a, takođe je sugerisao da bi se novi sukob sa Rusijom vodio „na drugačiji način“, napominjući da, za razliku od Ukrajine, NATO poseduje jake vazdušne i pomorske snage.

Priprema civilnog društva

Roberta Mecola, predsednica Evropskog parlamenta, priznala je da je drugim nacijama trebalo „predugo“ da poslušaju baltičke države, koje decenijama upozoravaju na rusku pretnju. Airis Rikveilis, savetnik za nacionalnu bezbednost letonskog premijera, naglasio je da se njegova zemlja ne fokusira samo na vojne kapacitete, već i na pripremu civilnog društva.

„Ovo neće biti 1940. godina“, rekao je, misleći na sovjetsku okupaciju. „Ako ta bitka počne sutra, bićemo spremni da se borimo sutra sa onim što imamo.“

Nakon invazije na Ukrajinu, Letonija je podigla ogradu duž granice sa Rusijom, isključila se iz zajedničke električne mreže i sprovela simbolične promene, poput rušenja sovjetskog spomenika pobede u Rigi i preimenovanja ulice u kojoj se nalazi ruska ambasada u Ukrajinsku ulicu nezavisnosti.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Rekonstrukcija mreže skloništa

Linda Ozola, donedavno zamenica gradonačelnika Rige, nadgledala je renoviranje mreže skloništa. Njen tim je pretraživao arhive kako bi pronašao stare planove i lokacije, od kojih su mnoge bile propale.

Hitne službe su identifikovale stotine postojećih skloništa, a zakon je ažuriran kako bi se omogućila izgradnja novih. Njihove lokacije su sada dostupne putem veb stranice i mobilne aplikacije.

Deo sredstava za poboljšanje infrastrukture civilne zaštite obezbeđen je sporazumom od 85 miliona evra. Grad je takođe počeo sa prikupljanjem zaliha za hitne slučajeve. „Istina nije dobra jer imamo ludog komšiju koji želi da uništi našu zemlju. I komšija to zapravo ne krije“, rekao je Ozola. „Nisu fizički prešli granicu, ali su prešli vazdušni prostor i odsekli našu kritičnu infrastrukturu u Baltičkom moru“.

Kurir.rs/NBC News

