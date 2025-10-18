U SAD je organizovano preko 2.700 protesta pod nazivom "No Kings"

U SAD je organizovano preko 2.700 protesta pod nazivom "No Kings"

Slušaj vest

Više od 2.700 protesta širom Sjedinjenih Američkih Država održava se danas u okviru pokreta "No kings", koji okuplja milione građana protiv, kako organizatori navode, "autoritarne politike" američkog predsednika Donalda Trampa.

Očekuje se veći odaziv nego tokom prvog talasa demonstracija održanog u junu, piše CNN.

1/6 Vidi galeriju SAD protesti Donald Tramp Foto: Enrique Shore / Alamy / Profimedia

200.000 ljudi u oblasti Vašingtona

Kako prenosi Gardijan više od 200.000 ljudi u oblasti Vašingtona okupilo u blizini Kapitola tokom protesta "Bez kraljeva".

To je bio događaj najveće nacionalne mobilizacije otkako se predsednik Tramp vratio na dužnost.

Kako prenosi Gardijan milioni ljudi su izašli na ulice u više od 2.700 gradova i mesta, obeležavajući dan prkosa Trampovom autoritarizmu, politici davanja milijardera na prvo mesto i militarizaciji američkih gradova.

Policija Njujorka: Više od 100.000 ljudi

Većina demonstranata učesnika protesta "Bez kraljeva" u Njujorku se razišla, prema saopštenju policijske uprave Njujorka koja se oglasila na platformi "X".

"Imali smo više od 100.000 ljudi u svih pet opština koji su mirno koristili svoja prava zagarantovana Prvim amandmanom, a njujorška policija nije izvršila nijedno hapšenje povezano sa protestima", saopštila je policija na X-u .

Hiljade ljudi na ulicama širom Amerike

Hiljade ljudi okupile su se na demonstracijama pod parolom "Bez kraljeva" širom SAD protiv pravca u kojem se zemlja kreće pod predsednikom Donaldom Trampom.

Demonstranti su ispunili mesta poput Tajms skvera u Njujorku, Boston Komona, Grant parka u Čikagu, ulica Vašingtona i više stotina manjih javnih prostora, preneo je AP.

Demonstranti u kostimima žaba

Okupljeni su nosili transparente poput "Nema većeg patriotizma od protesta" ili "Otpor fašizmu", a na mnogim mestima skupovi su više ličili na uličnu zabavu.

Bilo je orkestara koji su marširali, uočen je ogroman transparent sa preambulom Ustava SAD "Mi, narod", koji su ljudi mogli da potpišu, a bilo je i demonstranata u kostimima žaba, koji su se pojavili kao znak otpora u Portlandu. Republikanska stranka naziva ove skupove "mržnjom prema Americi".

Njujorška policija se oglasila na platformi "X"

Njujorška policija se, dok traju protesti u tom gradu, oglasila na platformi "X"

"Njujorška policija će se potruditi da svi mogu mirno i bezbedno da ostvare svoje pravo zagarantovano Prvim amandmanom. Podsećamo vas da će postojati nulta tolerancija za bilo kakvu nezakonitu aktivnost ili bilo koga ko krši zakon", poručili su u objavi.

Senator iz Konektikata nazvao Trampa "najkorumpiranijim predsednikom u istoriji Amerike"

Senator iz Konektikata Kris Marfi nazvao je Donalda Trampa "najkorumpiranijim predsednikom u istoriji Amerike" na skupu "Bez kraljeva" u Vašingtonu. On se, kako prenosi Gardijan, osvrnuo na obustavu rada vlade, opisujući je kao "neplanirani odmor" na kojem su republikanci bili pet nedelja iz glavnog grada, rekao je.

- Tramp zaista misli da je kralj i misli da može da se ponaša korumpiranije kada je vlada zatvorena. Ali ne može. On nema nova ovlašćenja, dodatna ovlašćenja tokom blokade - rekao je Marfi.

I političar iz redova demokrata na ulicama

Demokratski predstavnik iz Masačusetsa Džim Mekgavern učestvuje u protestu u gradu Hejdenvilu. On je objavio fotografije na platformi "X" na kojima se rukuje sa prisutnima.

"Nećemo popustiti pred Donaldom Trampom, protesti su ono na čemu je ova zemlja osnovana", napisao je Mekgavern.