Tri žene su poginule, a pet osoba je povređeno u eksploziji koja se dogodila u fabrici "Avangard" u Sterlitamaku, u ruskoj republici Baškortostan, saopštio je regionalni guverner Radij Habirov.

"Nažalost, tri osobe su poginule, sve žene, među njima i jedna rođena 2002. godine. Dve žene su iza sebe ostavile decu. Kompanija će pružiti potrebnu podršku, a porodicama poginulih biće isplaćena odšteta", napisao je Habirov na društvenim mrežama.

Dvoje povređenih u kritičnom stanju

Prema njegovim rečima, dvoje povređenih nalazi se u teškom stanju, dok su troje zadobili povrede srednjeg stepena.

Svi povređeni biće prebačeni na lečenje u Ufu.

Habirov je naveo da je jedna zgrada uništena usled "prilično jake eksplozije", ali je isključio mogućnost napada dronom, ističući da forenzičari istražuju uzrok nesreće.

U eksploziji, koja se dogodila u radionici nitro-jedinice fabrike, zgrada je pretrpela značajnu štetu.

U toku je krivična istraga zbog sumnje na kršenje industrijske bezbednosti.

Fabrika "Avangard", osnovana 1943. godine, proizvodi industrijske eksplozive i hemijske proizvode male tonaže za naftnu, gasnu i rudarsku industriju.