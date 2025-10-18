On je u gostovanju na izraelskoj televiziji Kanal 14 potvrdno odgovorio na pitanje novinara da li namerava da se ponovo kandiduje.
Potvrdio kandidaturu
NETANJAHU SE OPET KANDIDUJE ZA PREMIJERA: Predsednik vlade sa najdužim mandatom u dosadašnjoj istoriji Izraela
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je danas da će se ponovo kandidovati za premijera na predstojećim izborima.
Netanjahu, koji je i lider Likuda, najveće desničarske partije u Izraelu, funkciju premijera uz prekide obavlja od 1996. što njegov premijerski mandat od više od 18 godina čini najdužim u dosadašnjoj istoriji Izraela.
