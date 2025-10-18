Slušaj vest

Prava drama odvijala se na visini od 10.000 metara kada je na letu Air Kina A312 iz Hangzhoua prema Seulu došlo do izbijanja požara unutar kabine.

Prema službenim informacijama, uzrok incidenta bio je pregrejani punjač, odnosno prijenosna baterija koja se nalazila u prtljažnom prostoru iznad sedišta. Vatra je izbila dok se avion nalazio iznad Kine, zbog čega je let CA139 hitno preusmeren i prisilno sleteo na Međunarodnu vazdušnu luku Pudong u Šangaju, kako prenosi Dejli mejl.

Nova pravila posle niza incidenata

Na snimcima koie su se pojavile na društvenim mrežama vidi se gust dim koji ispunjava kabinu i prestravljeni putnici koji u panici uzvikuju: "Brže, brže!", dok članovi posade pokušavaju staviti požar pod kontrolu.

Niko nije povređen, a posada je dobila pohvale za brzu i profesionalnu reakciju u kritičnom trenutku.

Kineska Uprava za civilno vazduhuplovsrtvo (CAAC) još je u junu ove godine zabranila unos prenosnih baterija i baterija koje nemaju jasnu oznaku prema nacionalnom 3C standardu, upravo zbog sve češćih slučajeva samozapaljenja litij-ionskih baterija u vazdzušnom saobraćaju.

Sličan incident i u Australiji

Samo nekoliko dana ranije, slična drama dogodila se i u Australiji, kada je na letu ZL4818 kompanije Rex Airlines iz Adelaidea prema Broken Hillu došlo do požara na motoru neposredno nakon poletanja.

Tokom priprema za polazak, sistem je reistorovaokvar na levom motoru, a neizgorelo gorivo se zapalilo, izazvavši plamen i dim koji su izlazili iz motora aviona. Let je odmah prekinut, a putnici su evakuisani na pistu i autobusima vraćeni u terminal.

Ni u tom incidentu nije bilo povređenih, a avion je vraćen. Kompanija provodi internu reviziju, dok je Australski ured za sigurnost u saobraćaju (ATSB) otvorio službenu istragu.