Slušaj vest

Kako se navodi, udar je izveden pomoću navođene vazdušne bombe nove generacije, UMBP-5R, prenela je agencija Unian.

Bomba je pogodila privatnu kuću u Lozovi u Ukrajini i oštetila pomoćne objekte, a u napadu je povređeno pet osoba, prenosi b92 pisanje Tanjuga.

Kurir.rs/B92

Ne propustitePlaneta"MISLIM DA SMO ZAVRŠILI" Šta znamo nakon NAGLO okončanog sastanka Trampa i Zelenskog?! "Imao sam veoma dobar razgovor sa PUTINOM"
tramp2.jpg
Planeta"POČELI SU RADOVI" Vraća se struja u nuklearnu elektranu u Zaporožju, stanje bezbedno
x EPA Russian Defence Ministry Press.jpg
PlanetaRUSI NE PAMTE OVAKO BRUTALAN NAPAD Rafinerije NESTAJU U PLAMENU, Ukrajina zadaje bolne udarce! Narod u redovima čeka na benzin, a NAJGORE TEK SLEDI (VIDEO)
Vladimir PUtin, Eksplozija.jpg
PlanetaHOROR U HEMIJSKOM POSTROJENJU U RUSIJI: Eksplozija u fabrici na Uralu, poginule tri žene! (VIDEO)
Ruska policija