DUMOVIĆI PRONAĐENI MRTVI S PROSTRELNIM RANAMA GLAVE! Obdukcija otkrila JEZIVU ISTINU, otkriveni zastrašujući detalji iz istrage! (FOTO)
Tela Rejčel (29) i Brendona Dumovića (30) pronađena su u vozilu na auto-putu u Harvardu u Ilinoisu, malo pre ponoći 6. oktobra.
Policajac je primetio parkirani automobil s uključenim svim migavcima, prenosi Daily mail. Kada je prišao vozilu, video je da su putnici mrtvi - Rejčel je sedela na mestu vozača, a Brendon na mestu suvozača.
Vlasti su nakratko izdale naredbu stanovnicima da ostanu kod kuće, pre nego što su potvrdile da nema stalne pretnje.
Šef policije Harvarda, Tajson Bauman, rekao je da, iako je ubistvo i samoubistvo mogući scenario, konačna odluka još nije doneta.
Međutim, kancelarija mrtvozornika okruga Makhenri sada je navela da je svaka žrtva imala po jednu prostrelnu ranu u glavi.
Izveštaj o obdukciji sa kompletnim rezultatima mrtvozornikove kancelarije još uvek nije objavljen.
Dumovići su nađeni mrtvi nekoliko dana pre proslave prve godišnjice braka - venčali su se 12. oktobra 2024. godine.
Upoznali su se kad je Rejčel imala 12 godina, nakon što mu je ukrala parfem iz ormarića i pobegla. Ponovo su se povezali u odrasloj dobi nakon 15 godina prijateljstva.
Istog dana kad su pronađeni mrtvi, Rejčel je na svom Fejsbuk profilu promenila profilnu sliku i objavila selfi s Brendonom. Objavila je i fotografiju s njihovog putovanja u Grčku, uz opis: "Uvek u potrazi za zalascima sunca. Volela bih da smo opet u Grčkoj!". Policija ih je pronašla te noći.
U smrtovnici Brendona navodi se da je služio u američkoj mornarici kao oficir nižeg ranga. Opisan je kao osoba s "velikom sposobnošću da podigne raspoloženje i okuplja ljude". Nije bilo spomena njegove supruge.
Ni Rejčelina smrtovnica nije spominjala Brendona. U njoj je opisana kao "borac i odana prijateljica s izraženim osećajem za empatiju, pravednost i društvenu odgovornost, uvek na strani onih koji nemaju glas". Radila je u ljudskim resursima.
Istraga je i dalje u toku.
Kurir.rs/Daily mail