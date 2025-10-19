Slušaj vest

Tela Rejčel (29) i Brendona Dumovića (30) pronađena su u vozilu na auto-putu u Harvardu u Ilinoisu, malo pre ponoći 6. oktobra.

Policajac je primetio parkirani automobil s uključenim svim migavcima, prenosi Daily mail. Kada je prišao vozilu, video je da su putnici mrtvi - Rejčel je sedela na mestu vozača, a Brendon na mestu suvozača.

Vlasti su nakratko izdale naredbu stanovnicima da ostanu kod kuće, pre nego što su potvrdile da nema stalne pretnje.

Foto: Printscreen/Facebook

Šef policije Harvarda, Tajson Bauman, rekao je da, iako je ubistvo i samoubistvo mogući scenario, konačna odluka još nije doneta.

Međutim, kancelarija mrtvozornika okruga Makhenri sada je navela da je svaka žrtva imala po jednu prostrelnu ranu u glavi.

Izveštaj o obdukciji sa kompletnim rezultatima mrtvozornikove kancelarije još uvek nije objavljen.

Dumovići su nađeni mrtvi nekoliko dana pre proslave prve godišnjice braka - venčali su se 12. oktobra 2024. godine.

Foto: Printscreen/Facebook

Upoznali su se kad je Rejčel imala 12 godina, nakon što mu je ukrala parfem iz ormarića i pobegla. Ponovo su se povezali u odrasloj dobi nakon 15 godina prijateljstva.

Istog dana kad su pronađeni mrtvi, Rejčel je na svom Fejsbuk profilu promenila profilnu sliku i objavila selfi s Brendonom. Objavila je i fotografiju s njihovog putovanja u Grčku, uz opis: "Uvek u potrazi za zalascima sunca. Volela bih da smo opet u Grčkoj!". Policija ih je pronašla te noći.

U smrtovnici Brendona navodi se da je služio u američkoj mornarici kao oficir nižeg ranga. Opisan je kao osoba s "velikom sposobnošću da podigne raspoloženje i okuplja ljude". Nije bilo spomena njegove supruge.

Ni Rejčelina smrtovnica nije spominjala Brendona. U njoj je opisana kao "borac i odana prijateljica s izraženim osećajem za empatiju, pravednost i društvenu odgovornost, uvek na strani onih koji nemaju glas". Radila je u ljudskim resursima.

Istraga je i dalje u toku.