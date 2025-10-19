Slušaj vest

- Službenici granične straže otkrili su tunel ispod barijere na poljsko-beloruskoj granici. Tunel se završava oko 20 metara od granice na poljskoj strani. Zahvaljujući naprednim elektronskim sistemima, poljsko-beloruska granica je efikasno zaštićena - napisao je poljski ministar unutrašnjih poslova.

Tunel ispod granice Poljske i Belorusije

Ovo je drugi tunel otkriven ispod poljsko-beloruske granice ove godine.

Oba tunela su otkrivena uz pomoć "naprednih elektronskih sistema" koji su nedavno instalirani u tom području, prema lokalnim zvaničnicima.

U julu je modernizovan značajan deo poljsko-beloruske granice, a instalirane su najsavremenije termovizijske kamere.

Poljska granična straža takođe je saopštila da je samo u jednom danu registrovano više od 60 pokušaja ilegalnog prelaska poljsko-beloruske granice.

Centar migracione krize i hibridnog ratovanja

Od januara 2025. godine, graničari su registrovali više od 26.700 pokušaja ilegalnog prelaska.

Od 2021. godine poljsko-beloruska granica je u središtu migracione i humanitarne krize na istočnom krilu Evropske unije.

Vlada Poljske tvrdi da je to deo šire strategije "hibridnog ratovanja" čiji je cilj destabilizacija regiona.

Kurir.rs/Euronews

Ne propustitePlanetaPOLJSKA ODBILA DA IZRUČI NEMAČKOJ OSUMNJIČENOG ZA SABOTAŽU SEVERNOG TOGA Sud ocenio da, ako je Ukrajina zaista odgovorna, to je pravedan čin
Volodymyr Zhuravlyov
PlanetaPOLJSKI ŠEF DIPLOMATIJE UPOZORIO EVROPU NA MOGUĆE RUSKE NAPADE: Trebalo bi da budemo spremni da se tome suprotstavimo
105 EPA Sergey Dolzhenko.jpg
PlanetaPOLJSKA OPTUŽILA BIVŠEG MATIČARA IZ VARŠAVE ZA ŠPIJUNAŽU U KORIST RUSIJE: Tereti se za pomaganje u pravljenju lažnih identiteta za špijune
shutterstock_1881841855.jpg
PlanetaPOLJSKA PROTIV PLJOSKE! Evropska država razmišlja o zabrani prodaje pića noću, šta vi mislite o ovom potezu?!
Ilustracija Poljske i alkohola