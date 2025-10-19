Slušaj vest

- Službenici granične straže otkrili su tunel ispod barijere na poljsko-beloruskoj granici. Tunel se završava oko 20 metara od granice na poljskoj strani. Zahvaljujući naprednim elektronskim sistemima, poljsko-beloruska granica je efikasno zaštićena - napisao je poljski ministar unutrašnjih poslova.

Tunel ispod granice Poljske i Belorusije

Ovo je drugi tunel otkriven ispod poljsko-beloruske granice ove godine.

Oba tunela su otkrivena uz pomoć "naprednih elektronskih sistema" koji su nedavno instalirani u tom području, prema lokalnim zvaničnicima.

U julu je modernizovan značajan deo poljsko-beloruske granice, a instalirane su najsavremenije termovizijske kamere.

Poljska granična straža takođe je saopštila da je samo u jednom danu registrovano više od 60 pokušaja ilegalnog prelaska poljsko-beloruske granice.

Centar migracione krize i hibridnog ratovanja

Od januara 2025. godine, graničari su registrovali više od 26.700 pokušaja ilegalnog prelaska.

Od 2021. godine poljsko-beloruska granica je u središtu migracione i humanitarne krize na istočnom krilu Evropske unije.