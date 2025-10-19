Slušaj vest

U prvih šest meseci ove godine NR Kina je instalirala 210 gigavata električne energije. Sa druge strane u SAD se pomoću sunca generiše ukupno tek 177 gigavata.

Brojka koju su ostvarili Kinezi je enormna - instalirali su više solarnih panela za šest meseci nego cela planeta zajedno.

Do početka 2025. godine, kombinovani kapaciteti solarne i energije vetra u Kini premašili su kapacitete uglja, pri čemu je samo solarna energija dostigla preko 1.000 gigavata do maja 2025. i nastavila da raste tokom cele godine.

Očekuje se da će Kina nastaviti dominaciju u solarnoj energiji, sa projekcijama da će njen kapacitet dostići 1.700 GW do kraja 2025. godine.

