Kina je za prvih šest meseci 2025. godine instalirala više solarnih kapaciteta nego što su SAD uradile za celu svoju istoriju!
Planeta
POTPUNA DOMINACIJA KINE! Za prvih šest meseci ove godine instalirala više solarnih panela nego SAD za celu svoju istoriju
Slušaj vest
U prvih šest meseci ove godine NR Kina je instalirala 210 gigavata električne energije. Sa druge strane u SAD se pomoću sunca generiše ukupno tek 177 gigavata.
Brojka koju su ostvarili Kinezi je enormna - instalirali su više solarnih panela za šest meseci nego cela planeta zajedno.
Do početka 2025. godine, kombinovani kapaciteti solarne i energije vetra u Kini premašili su kapacitete uglja, pri čemu je samo solarna energija dostigla preko 1.000 gigavata do maja 2025. i nastavila da raste tokom cele godine.
Očekuje se da će Kina nastaviti dominaciju u solarnoj energiji, sa projekcijama da će njen kapacitet dostići 1.700 GW do kraja 2025. godine.
Reaguj
Komentariši