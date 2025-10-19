Slušaj vest

Detalji za sada nisu jasni, ali francuski mediji javljaju da su trojica maskiranih muškaraca provalila u Luvr nedugo nakon što je muzej jutros otvoren.

Navodno su koristili spoljašnji lift koji se upotrebljava za radove na obnovi kako bi došli do Galerije Apolon, koja se nalazi na strani muzeja uz reku Senu.

U toj raskošnoj prostoriji čuvaju se preostali delovi francuskih kraljevskih dragulja. Kako prenosi BBC, lopovi su razbili prozore da bi ušli, a zatim pobegli sa devet komada nakita. Pobegli su na motorima, a vrednost ukradenih predmeta trenutno se procenjuje.

Snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju obezbeđenje i posetioce koji su zaključani unutar muzeja nakon pljačke.

Jedna osoba je napisala na platformi X: „Upravo sam stigla do Luvra i vidim da je obezbeđenje zaključano unutra! Svima kod ulaza rečeno je da ne mogu ući i da je muzej danas zatvoren.“

Šta za sada znamo o pljački Luvra?

Incident se dogodio jutros, u vreme otvaranja muzeja.

Nema povređenih, potvrdila je ministarka.

Policija je na mestu događaja i istraga je u toku.

U saopštenju Luvra navodi se da će muzej danas ostati zatvoren zbog „izuzetnih okolnosti.”

Francuska ministarka kulture Rašida Dati potvrdila je da je došlo do pljačke u muzeju Luvr u Parizu – jednom od najpoznatijih muzeja na svetu.

Na društvenim mrežama objavila je: „Nema povređenih. Na licu sam mesta zajedno sa timovima muzeja i policijom. Istraga je u toku.“

Pljačka tokom otvaranja muzeja

Incident se dogodio ujutru, pri samom otvaranju muzeja. Za sada nije objavljeno šta je sve tačno ukradeno, a Luvr je zbog „vanrednih razloga“ ceo dan zatvoren za javnost. Prema dostupnim informacijama iz zvaničnih izvora, nema povređenih.

Policija i nadležne službe istražuju okolnosti pljačke i rade na utvrđivanju svih detalja, a mere bezbednosti su pojačane.

Ova vest izazvala je veliku pažnju javnosti, budući da se radi o jednoj od najvažnijih svetskih kulturnih institucija.

Pljačka izvršena za 7 minuta

Na Frans Interu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez govorio je o velikoj pljački. Potvrdio je da su "pojedinci ušli spolja sa platforme".

"Ukrali su neprocenjiv nakit, incident je trajao sedam minuta", rekao je ministar.

Nunjez je potvrdio da u Luvru nije bilo povređenih.

"Bilo je neophodno evakuisati ljude prvenstveno da bi se sačuvali tragovi i naznake kako bi istražitelji mogli mirno da rade. Evakuacija javnosti je prošla bez incidenata", dodao je on.

Prema rečima bivšeg šefa pariske policije, "očigledno je bio tim koji je izviđao". Prozori su isečeni "flopi diskom".

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.

Ukradeni Napoleonovi dragulji

Prema preliminarnim nalazima istrage, kriminalci, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu na obali Sene, gde su se odvijali građevinski radovi.

Koristili su teretni lift kako bi direktno pristupili ciljanoj prostoriji u galeriji Apolo. Nakon što su razbili prozore, dvojica muškaraca ušla su u zgradu, dok je treći ostao napolju.

Lopovi su ukrali devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru i još mnogo toga, piše Le Parisien.

Prema prvim informacijama, kriminalci su pobegli u TMaksu, krećući se ka auto-putu A6.

Prema internom izvoru u Luvru, čuveni Regent, najveći dijamant u kolekciji, težak preko 140 karata, nije ukraden. Šteta tek treba da se proceni.

Galerija Apolo, kultna lokacija u okviru muzeja Luvr i palate, čuva neke od najvrednijih istorijskih kolekcija muzeja. Zvanično je ponovo otvorena za javnost 15. januara 2020. godine, nakon renoviranja.