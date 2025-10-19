Slušaj vest

Prema prvim elementima istrage ovo se desilo između 9.30 i 9.40 jutros, a u toku je procena vrednosti ukradenog nakita.

Lopovi su došli skuterom i upotrebili lift za prenos tereta da stignu do sale koja ih je interesovala, rekao je jedan policijski izvor.

Lopovi su navodno imali male motorne testere.

Trojica ili četvorica pljačkaša

Kriminalci, kojih je bilo „trojica ili četvorica“, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza za Frans Inter, pobegli su i traga se za njima.

„Jasno je da je ovo tim koji je izvršio izviđanje, očigledno je bio veoma iskusan i delovao je veoma, veoma brzo“, dodao je ministar, objavljujući da će „sve centralne brigade policijskog sedišta biti mobilisane“.

„Nadam se da će počinioci biti pronađeni“, rekao je.

Polomljen jedan od komada nakita

Jedan od komada nakita koji su provalnici ciljali pronađen je polomljen, saznaje BFMTV od izvora bliskog slučaju.

Provalnici su ga očigledno izgubili tokom bekstva.

Čekavaju se detalji o samoj prirodi predmeta.

Zaposleni upozoravali na bezbednost muzeja

Muzej je 16. juna bio zatvoren nekoliko sati zbog štrajka zaposlenih koji su upozoravali na nedostatak osoblja za obezbeđivanje bezbednosti. Zašto ministar nije čuo njihova upozorenja?“, napisao je komunistički senator Ijan Brosat na X.

Potonji je takođe izjavio da se nada „da će policija i pravosudne službe brzo identifikovati počinioce kako bi mogli biti osuđeni, a ukradeni predmeti vraćeni“.

Oglasio se Bardela: "Poniženje"

Za predsednika Nacionalnog okupljanja Žordana Bardelu, provala u Luvr je „nepodnošljivo poniženje za zemlju“, rekao je na X.

„Dokle će ići raspad države?“, pita poslanik Evropskog parlamenta iz krajnje desničarske stranke.

Plen neprocenjiv

Ministarka kulture Rašida Dati prethodno je javila da se dogodila krađa na otvaranju muzeja Luvr u Parizu, a muzej je objavio da će biti zatvoren "iz vanrednih razloga".

"Krađa se dogodila jutros na otvaranju Muzeja. Nema povređenih. Ja sam na licu mesta sa timovima iz muzeja i policije. U toku je utvrđivanje činjenica, napisala je ranije Dati na mreži Iks.

Kako navodi Frans pres, za sada nije moguće stupiti u kontakt sa predstavnicima muzeja.

Plen provalnika muzeja Luvr je „neprocenjiv“, naglasila je ministarka kulture Rašida Dati za TF1.

Emanuel Makron je od jutros u „veoma bliskom kontaktu“ sa Loranom Nunjezom i Rašidom Dati, „koji ga obaveštavaju o situaciji u realnom vremenu“, saopšteno je iz Jelisejske palate za BFMTV.

Prema rečima ministarke, „organizovani kriminal sada cilja umetničke predmete, a muzeji su postali mete“. Dodala je: „Moramo prilagoditi ove muzeje ovim novim oblicima kriminala. Oni su profesionalci.“

Zvaničnici muzeja su na mreži Iks potvrdili da će danas Luvr ostati zatvoren iz vanrednih razloga.

Luvr je najposećeniji muzej na svetu sa gotovo devet miliona posetilaca u 2024.godini, od kojih je 80 odsto stranaca.

Muzej Luvr ostaće danas zatvoren.

Šta za sada znamo o pljački Luvra?

Incident se dogodio jutros, u vreme otvaranja muzeja.

Nema povređenih, potvrdila je ministarka.

Policija je na mestu događaja i istraga je u toku.

U saopštenju Luvra navodi se da će muzej danas ostati zatvoren zbog „izuzetnih okolnosti.”

Francuska ministarka kulture Rašida Dati potvrdila je da je došlo do pljačke u muzeju Luvr u Parizu – jednom od najpoznatijih muzeja na svetu.

Na društvenim mrežama objavila je: „Nema povređenih. Na licu sam mesta zajedno sa timovima muzeja i policijom. Istraga je u toku.“

Pljačka izvršena za 7 minuta

Na Frans Interu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez govorio je o velikoj pljački. Potvrdio je da su "pojedinci ušli spolja sa platforme".

"Ukrali su neprocenjiv nakit, incident je trajao sedam minuta", rekao je ministar.

Nunjez je potvrdio da u Luvru nije bilo povređenih.

"Bilo je neophodno evakuisati ljude prvenstveno da bi se sačuvali tragovi i naznake kako bi istražitelji mogli mirno da rade. Evakuacija javnosti je prošla bez incidenata", dodao je on.

Prema rečima bivšeg šefa pariske policije, "očigledno je bio tim koji je izviđao". Prozori su isečeni "flopi diskom".

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.

Ukradeni Napoleonovi dragulji

Prema preliminarnim nalazima istrage, kriminalci, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu na obali Sene, gde su se odvijali građevinski radovi.

Lopovi su ukrali devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru i još mnogo toga, piše Le Parisien.

Prema prvim informacijama, kriminalci su pobegli na TMaksu, krećući se ka auto-putu A6.

Prema internom izvoru u Luvru, čuveni Regent, najveći dijamant u kolekciji, težak preko 140 karata, nije ukraden. Šteta tek treba da se proceni.