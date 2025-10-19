Slušaj vest

Trampov „mirovni sporazum“ za Gazu otvara više pitanja nego što nudi odgovora. Dok ga jedni vide kao istorijsku šansu za mir, drugi kao jednostrani pokušaj da se sukob „zamrzne“, a ne reši.

Da li se u njegovom sporazumu krije nada ili nova nepravda? I može li svet koji se umorio od rata još uvek da prepozna pravi mir? Ko zapravo piše novo poglavlje istorije Gaze: Bog, narod, ili moć?

Analiza mirovnog sporazuma

- Prestale su borbe makar za sada i to je ključno u ovom trenutku. Najveći problem je bilo stradanje nedužnih ljudi. Da li će se neko okititi zaslugama? Sigurno da hoće. Ali je veoma bitno da se obezbedi pomoć ljudima u Gazi - kaže Đurić i dodaje:

- Sa političke strane, jako je teško ovo nazvati potencijalom za mir. Mi konstantno slušamo da nema zapravo volje za primirje. Ni jedni ni drugi ne ispunjavaju u potpunosti ono što su želeli, ali sam sporazum ima dobre tačke. Međutim, ne vidimo želju i napore da se reše suštinski problemi. Mislim da dugoročnog mira nema.

Jusufspahić kaže da Ujedinjene nacije ne funkcionišu po pravilima, te da se za sve pita Savet bezbednosti:

- Ovo nije mirovni plan, ovo je nastavak genocida i raseljavanja Palestinskog naroda. Ovo je još jedna recka u tom nizu. Tim aktivnostima koje započinju u isto vreme kao nastajanje tzv. Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti je mehanizam kojim se vlada, a Ujedinjene neacije su objekat koji je uvek u akuzativu, bilo koje radnje - kaže Jusufspahić i dodaje:

- Ujedinjeni narodi postoje tu samo da budu u akuzativu, Savet bezbednosti je vršilac radnje i to sa tim ključnim državama, iza kojih stoji cionistički faktor, koji je gospodar novca. A novac je potkupljen i moraju da učine onako kako je njihova želja.

Primirje predstavljalo povod

Lučić ističe da je rat između Hamasa i Natanjahua, veštački stvoren:

- Nemoguće je da Hamas bude razrušen, zamislite ljudi koji se bore za slobodu, da budu blagi sa Izralcima, posle privremenog primirja, koji je bio odličan povod da se puste taoci, kako bi Natanjahu mogao da se kandiduje na novim predsedničkim izborima. Rat između Natanjahua i Hamasa je veštački stvoren - kaže Lučić i dodaje:

- Hamas je ćerka firme Muslimanske braće, a Muslimanska braća su 1928. godine napravljene od strane enegleske službe. Hamas je podstaknut od Mosada, da bi se eleminisao Fatah koji je bio miroljubiv, a to Izraelcima nije odgovaralo, jer im nije pružao razloge za rat. Egregor je zajedni

Moćnici ne žele da se rat završi

Laban tvrdi da Tramp ima dobre namere i da se to vidi iz njegove političke biografije:

- Imam želju da rat prestane i da ljudi prestanu da ginu. ovo što se dešava u Gazi je nešto nezapamćeno. Ljudi su na goloj zemlji i zavise od strane pomoći koju će neko da pusti ili neće na tu teritoriju. Ide zima, tu nema infrastrukture, ničega. Tako da se očigledno moja želja ne pokloma sa željom moćnika - kaže Laban i dodaje:

- A moćnici su zamislili jednu rekompoziciju čitave kugle, ne samo tog prostora. U okviru toga, ja imam neko svoje viđenje. Tramp je dužnik Izraelskog lobija, a on je veoma jak u Sjedinjenim Američkim Državama i bez toga on nikada ne bi bio predsednik. Oni su mu pomogli, a on je u obavezi da im vrati. Očigledno da ne ide baš sve kako je osmišljeno. Tramp je predvidljiv, ali njega ne razume svako.

