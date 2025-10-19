Slušaj vest

On je na "Telegram" kanalu objavio da je napad dronom prouzrokovao požar u radionici postrojenja, na čijem su gašenju angažovane hitne službe.

Prvi put je pogođeno ovo postrojenje, deo gasno-hemijskog kompleksa Orenburg koji uključuje i Gaspromove proizvodne i prerađivačke pogone u Orenburškoj regiji sa godišnjim kapacitetom od 45 milijardi kubnih metara gasa.

U postrojenju se prerađuje gasni kondenzat iz naftnog i gasno-kondenzatnog polja Orenburg, kao i iz kazahstanskog polja Karačaganak.

Napadnuta i Samarska oblast

U drugim incidentu, guverner ruske Samarske oblasti Vjačeslav Fedorišćev je na društvenim mrežama izvestio da je PVO tokom noći dejstvovala protiv ukrajinskih dronova i da su lokalne aerodromske i usluge mobilnog interneta privremeno prekinute.

Ukrajina je prethodno pokušala da napadne rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Rusko Ministarstvo odbrane reklo je da su njihove PVO snage tokom noći oborile 45 ukrajinskih dronova, od čega 12 iznad Samarske oblasti, 11 iznad Saratovske oblasti i jedan iznad Orenburške oblasti.

Još nema reakcija iz Ukrajine, koja je od avgusta pojačala napade na ruske rafinerije i ostala energetska postrojenja, nastojeći da poremeti snabdevanje benzinom i liši Moskvu finansija.