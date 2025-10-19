Slušaj vest

Francuska ministarka kulture Rašida Dati izjavila je danas za televiziju TF1, da je jedan od komada nakita koji su jutros ukradeni iz muzeja Luvr pronađen, dok televizija BFM navodi da je reč o kruni carice Eugenije.

Predmet je pronađen u blizini mesta pljačke, očigledno pošto je ispao lopovima, a Dati je navela da se trenutno procenjuje njegova vrednost.

Kako je saznala televizija BFM, dragulj koji je pronađen jeste kruna carice Eugenije.

Iz Luvra je ukupno ukradeno manje od 10 dragocenosti, navodi francuska televizija.

Dati je izjavila da je plen lopova iz muzeja Luvr "gotovo neprocenjiv".

Policija u okolini opljačkanog Luvra Foto: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Opisujući lopove, francuska ministarka kulture je rekla da su lopovi "delovali profesionalno, da nisu upotrebili nasilje i da su delovali bez panike".

Prema njenim rečima, umetnička dela su danas na meti organizovanog kriminala, kao i muzeji.

Pljačka dragulja dogodila se jutros u vreme otvaranja Muzeja Luvr zbog čega je doneta odluka da se on zatvori za posetioce iz vanrednih razloga.

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.

Kurir.rs/TF1/BFM

