Slušaj vest

Piloti dronova 53. mehanizovane brigade ukrajinske vojske objavili su video snimak na kojem se vidi kako je bespilotna letelica pogodila i oštetila ruski teški bacač plamena TOS-1A „Solncepek“.

Prema navodima iz saopštenja, ruski sistem je zauzeo borbeni položaj u trenutku kada su ga otkrili ukrajinski operateri drona.

Posle toga, dron-kamikaza mu je prišao i izvršilo napad iz vazduha.

„Okupatori su pokušali da pobegnu, ali su branioci uspeli da ozbiljno oštete instalaciju raketom ispaljenom iz FPV drona“, navedeno je u objavi ukrajinske vojske.

Video prikazuje trenutak udara i eksploziju u blizini vozila, što ukazuje da je sistem pretrpeo značajna oštećenja. Incident predstavlja još jedan primer upotrebe FPV dronova u taktičkim operacijama na frontu, koji sve češće nanose gubitke oklopnim jedinicama obe strane.