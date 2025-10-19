Slušaj vest

Porodica osnivača brenda Mango Isaka Andica, koji je umro posle pada sa litice u blizini Barselone pre 10 meseci, rekla je da je uverena da je njegov sin Džonatan nevin, pošto je nekoliko lokalnih medija prenelo da se zvanično istražuje zbog mogućeg ubistva.

Porodica je u saopštenju rekla da će "nastaviti da sarađuje, kao i do sada, sa nadležnim organima. Štaviše, veruje da će ovaj proces biti završen što je pre moguće i da će dokazati nevinost Džonatana Andica".

List La Vanguardia je kasno u četvrtak objavio da je sudija koji istražuje Andicevu smrt zvanično počeo istragu protiv Džonatana u septembru za ubistvo njegovog oca zbog kontradiktornih izjava koje je dao kao svedok i da vlasti pretražuju njegov telefon tražeći dodatne dokaze. Njegov status je od svedoka promenjen u mogućeg osumnjičenog.

Međutim, kancelarija za štampu suda u Barseloni saopštila je u petak da slučaj, koji je još uvek zapečaćen, nije usmeren ni na jednu određenu osobu.

Tokom 10-mesečne istrage istražitelji nisu pronašli bilo kakav ubedljiv dokaz koji povezuje Džonatana Andica sa smrću njegovog oca, dodala je La Vanguardia.

Isak Andic umro je nakon što je pao sa više od 100 metara sa litice dok je planinario sa sinom u pećini Montserat u blizini Barselone.

Viđen kao rival osnivača Zare, Amancia Ortege, biznismen, koji je rođen u Istanbulu, preselio se u Kataloniju u Španiji tokom 1960-ih.

Prvo je počeo da prodaje majice srednjoškolcima. Napredovao je do vođenja veleprodajnog posla i prodaje odeće na uličnim pijacama pre nego što je otvorio svoju prvu Mango prodavnicu 1984. godine.

"Video je da nam je potrebna boja, stil", rekao je Mangov globalni direktor maloprodaje, Sezar de Visente, agenciji Frans pres u martu prošle godine.

Andic je ubrzo otvorio još desetine prodavnica širom Evrope i "shvatio da će isto ime, isti brend u svim prodavnicama, učiniti koncept mnogo jačim", dodao je de Visente.

U vreme smrti, bio je neizvršni predsednik modnog brenda i vredeo je 4,5 milijardi dolara, prema podacima časopisa Forbs.

Džonatan Andić je imenovan za potpredsednika upravnog odbora privatne kompanije nakon očeve smrti i za predsednika njene holding kompanije MNG. Njegove sestre Džudit i Sara su imenovane za potpredsednice MNG.

Glavni izvršni direktor Toni Ruiz je takođe postao predsednik upravnog odbora nakon Andiceve smrti.